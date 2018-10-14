Минские бомжи пешком пришли на Неделю моды в Москве

Бомжи из Минска прошли пешком более 700 километров, чтобы попасть на Неделю моды в Москве, сообщает Telegram-канал 112 в понедельник.





В минувшие выходные, 13 октября, в российской столице началась Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week.





Двое минских бомжей пришли на мероприятие пешком из Беларуси. Один бездомный рассказал, что является родственником главреда американского журнала Vogue Анны Винтур. Второй представился племянником бывшего главного редактора российской версии издания L'Officiel Эвелины Хромченко.





Бомжи преодолели пост охраны по VIP-приглашениям. Они пояснили, что получили "билеты" от Хромченко. Несмотря на это, дальше белорусов не пустили.





Неделя моды в Москве завершится 17 октября.





Кстати, в марте этого года была устроена фотосессия в стиле лав-стори для пары бомжей в Найроби (Кения), которых нарядили в моделей. Мучири Фреймс обнаружил Сэмми и его девушку Вирджинию в парке. Счастливая пара, живущая в ужасающих условиях, вдохновила фотографа, и он решил сделать им подарок в виде серии фотографий.