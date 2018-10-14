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Заседание Синода РПЦ в Минске длится уже более шести часов
Священный Синод Русской православной церкви, который среди других вопросов рассматривает ответ на действия Константинополя по Украине, заседает в Минске уже более шести часов.
Возле здания Минского епархиального управления итогов заседания и подхода к прессе представителей РПЦ ожидают несколько десятков журналистов.
Заседание Синода началось в понедельник 15 октября с опозданием на два часа из-за затянувшейся встречи Патриарха Кирилла и белорусского президента Александра Лукашенко во Дворце независимости в Минске.
Выездное заседание Синода в Минске проходит впервые, решение о его проведении в белорусской столице было принято более года назад. Украинский вопрос решили рассмотреть на этом заседании после шагов Константинополя в отношении положения православной церкви на Украине.
За время заседания Синода к журналистам несколько раз выходили представители пресс-службы РПЦ с уточнениями о том, что время окончания заседания переносится. Представители пресс-службы не комментируют, как оно проходит, и не сообщают о предварительных итогах.
Синод Константинопольской церкви на заседании, которое прошло 9-11 октября, решил отменить действие синодального письма 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату, таким образом приступив к предоставлению автокефалии Украинской православной церкви. Кроме того, синод аннулировал санкции, наложенные Русской православной церковью на Филарета, возглавляющего неканоническую церковь на Украине. В РПЦ пообещали, что ответ Синода на такие действия будет жестким и адекватным.
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Священный Синод Русской православной церкви, который среди других вопросов рассматривает ответ на действия Константинополя по Украине, заседает в Минске уже...
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