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Появился новый способ обхода растаможки авто?

15.10.2018 19:38 — Разное | UDF  
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Фото: abw.by
Репортаж с авторынка Бишкека, где недавно снизили растаможку.

Недавно в Кыргызстане значительно снизили ставки таможенных пошлин на ввозимые автомобили, о чем мы сообщали. В связи с этим в комментариях у пользователей abw.by возник вопрос: если ставки в Кыргызстане снижены, а страна состоит в Таможенном союзе, быть может, появился новый способ обойти растаможку, если пригнать авто оттуда?

Журналисты тоже заинтересовались этим вопросом и задали его Государственному таможенному комитету Беларуси. Пока они нетерпеливо проверяли почту, было время подготовить репортаж с авторынка Бишкека. Ответ ГТК недавно пришел, он приводится в конце статьи.

Появился новый способ обхода растаможки авто?

Фотоснимки с авторынка в Бишкеке нам прислал давний знакомый журналистов мотопутешественник Александр Дежкунов, который как-то рассказывал о своей поездке вокруг Черного моря, объехал все страны Балтии, и даже как-то рванул до Владивостока. Во время последнего путешествия он побывал и в Кыргызстане.

Появился новый способ обхода растаможки авто?


Появился новый способ обхода растаможки авто?

"На рынок заскочил купить пистоны для крепления пластика мотоцикла, так как попал в небольшое ДТП в Бишкеке. Решил попутно сфотографировать рынок для белорусских авантюристов "рвануть в Киргизию за авто". По словам местных, автомобилей на рынке в этот день было мало. Сама территория рынка довольно большая. Отличие от наших рынков - зонирование по году выпуска, рулю (правый/левый), стране производства. Это все на схеме рынка есть. Возле самих машин продавцов немного, в основном нужно созваниваться. У некоторых авто под колеса насыпаны горочки из гравия или подложены кирпичи - непонятно для чего (то ли зрительно увеличить клиренс, то ли какой более товарный вид придать). А так вроде на рынке ничего особенного. Очень много авто из Японии. Volkswagen Golf IV с правым рулем необычно смотрится", - рассказал Александр.

Появился новый способ обхода растаможки авто?

Вместе с виртуальным проводником и по совместительству местным жителем Виктором журналисты отправились на прогулку по авторынку.

"Периоду льготной растаможки осталось только полтора года, потом все будет как у вас, - рассказывает Виктор. - Конечно, люди обрадовались, перегонщики оживились. Но сложно сказать, что это ощущается на самом авторынке. Новых машин не прибавилось, цены не упали. Из Европы пригнали автовозами небольшое количество авто. Да-да, прямо через Казахстан. Путь неблизкий. Всем интереснее американское направление, но машины оттуда плывут 2-3 месяца, поэтому пока что на рынке свежих авто из США мы не видим, еще не доехали. В основном пригоняются машины старше 10 лет. Все ожидают большой поток автомобилей из США".

Появился новый способ обхода растаможки авто?

Отмечаем сразу, что на рынках в Минске нет такого четкого разделения на зоны. Здесь каждый тип транспорта имеет свой сектор. Праворульные автомобили - в первом секторе, леворульные и российские старше 2002 года - в третьем. Старые машины до 2001 г.в. с левым рулем - в четвертом секторе. Все четко разделено на зоны. И даже автомойка своя есть.

Появился новый способ обхода растаможки авто?

То есть на рынке в Бишкеке все цивилизованнее, чем на рынке в Минске. А говорят, что мы в центре Европы живем…

Появился новый способ обхода растаможки авто?

Сам рынок немаленький, работает 7 дней в неделю без выходных. В целях предотвращения краж с машин над сеткой натянута колючая проволока.

Появился новый способ обхода растаможки авто?

"Раньше автомобили массово привозили из Японии, но сейчас ввоз праворульных авто запрещен. Но было их завезено в свое время очень много, поэтому на рынке для них выделена отдельная зона. Эти машины еще долго будут здесь ездить".

Появился новый способ обхода растаможки авто?

Действительно, японские машины тут явно в почете, они даже стоят под навесом.

Появился новый способ обхода растаможки авто?

"Заказывают в основном автомобили азиатских брендов: Toyota, Lexus, Honda, Infiniti, Nissan. Если у вас народный автомобиль Volkswagen, то у нас - Toyota. Corolla, Camry, RAV4 - все это народные автомобили", - сообщает местный житель Виктор.

Появился новый способ обхода растаможки авто?


Появился новый способ обхода растаможки авто?

Кыргызстан, замечает собеседник, страна небогатая, средняя зарплата чуть больше 200 долларов. Ну а мы отмечаем, что в небогатой стране продаются и дорогие автомобили вроде Toyota Camry 2012 года за $17.900. К слову, в Беларуси такая машина максимум стоит $17.700, если судить по базе объявлений. И есть один вариант за 14.500.

Появился новый способ обхода растаможки авто?

"Машины обслуживаются не самым качественным образом, на обслуживании все экономят: покупают дешевые запчасти, не соблюдают регламентные сроки. Новые машины у нас вообще мало кто покупает. Из дилеров представлены только Toyota, Hyundai и KIA. Новых "бюджетников", как в России, у нас нет. В основном покупают "бэушку" тысяч за 6-7 долларов", - дополняет свой рассказ проводник.

Что касается климата, то зима в Кыргызстане есть, температура может доходить и до минус 30 градусов.

Появился новый способ обхода растаможки авто?

"Солью дороги у нас не посыпают, всем на это плевать, поэтому очень часто зимой бьются. Зато машины не так сильно ржавеют. Хотя автопарк в стране старый, у автомобилей старше 10 лет коррозия, естественно, уже может быть", - продолжает Виктор.

Появился новый способ обхода растаможки авто?


Появился новый способ обхода растаможки авто?

Судя по фото, машины вполне неплохо выглядят. Так, блестящий на вид Volkswagen Golf IV 2001 г.в. продавался за $4500. Судя по нашему графику цен, в Беларуси средняя стоимость такого автомобиля составляет те же 4530.

Появился новый способ обхода растаможки авто?

Mitsubishi Pajero 2001 года выставлен за $7300. По графику цен в Минске такие машины в среднем стоят 7400.

Появился новый способ обхода растаможки авто?

Российский автопром здесь также представлен. Несколько классических LADA стояли еще в целлофане. То есть машины новые, а год выпуска старый. Как так получилось, непонятно. Цена авто 2009 г.в. с пробегом около 5000 км - 295.000 сом, или $4300.

Появился новый способ обхода растаможки авто?


Появился новый способ обхода растаможки авто?

Тем не менее на рынке действительно много чистокровных "японок" вроде этой Honda Stepwgn 2005 года за $7300.

Появился новый способ обхода растаможки авто?

Такого разнообразия необычных транспортных средств на рынке в Минске вы не найдете. К примеру, стоял здесь пикап Toyota Land Cruiser 79 2009 г.в. Цена договорная. К слову, такое часто встречается в объявлениях. Кыргызстанцы любят договариваться.

Появился новый способ обхода растаможки авто?


Появился новый способ обхода растаможки авто?

"Гелик" на рынке тоже есть. Написано, что недавно пригнан. За машину 1999 года просят $19.500.

Появился новый способ обхода растаможки авто?


Появился новый способ обхода растаможки авто?

Но есть и обычный Prius с левым рулем. Машина 2005 г.в. продается за $8200. В объявлениях в Беларуси только один Prius этого года - и стоит он 4000.

Появился новый способ обхода растаможки авто?


Появился новый способ обхода растаможки авто?

Праворульная Honda Accord 2003 г.в. предлагается за $7300. В Беларуси такая машина с левым рулем в среднем стоит 6000.

В целом же назвать машины в Бишкеке дешевыми сложно. Ехать туда прямо сейчас за каким-нибудь авто вряд ли имеет смысл. Хотя, как нам сказал один из представителей местного автобизнеса, белорусы интересуются возможностью пригона авто из Кыргызстана.

Появился новый способ обхода растаможки авто?

Соответственно возникает вопрос: а можно ли растаможенную по низким таможенным пошлинам в Бишкеке машину пригнать в Беларусь? Что об этом скажут в Государственном таможенном комитете?


Таможня дает добро?

Журналистам тоже показалось, что проблем в пригоне авто из Кыргызстана нет. Пошлины там ниже, чем у нас, но страна ведь состоит в Таможенном союзе… Тем не менее Государственный таможенный комитет Беларуси ответил следующим образом:

- В 2015 году в г. Москва подписан Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

Протоколом предусмотрено, что до 1 января 2020 г. в Кыргызской Республике могут применяться пониженные ставки таможенных платежей в отношении автомобилей, классифицируемых в товарных позициях 8702, 8703, 8704 21 и 8704 31 ТН ВЭД ЕАЭС.

В данном случае при ввозе физическими лицами автомобилей для личного пользования в Кыргызскую Республику таможенные платежи подлежат уплате в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 10 июля 2018 года Правительством Кыргызской Республики подписано постановление №317, которым установлены пониженные ставки таможенной пошлины и налогов в отношении автомобилей, указанных в данном постановлении, а при их ввозе данных автомобилей на территорию иных государств - членов ЕАЭС подлежит уплате разница, которая равна сумме таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате по ставкам, указанным в Приложении 5 к Соглашению и Решении №107, и уплаченных сумм. Такая разница подлежит уплате в Кыргызской Республике.

В случае приобретения белорусом в Кыргызской Республике автомобилей, за которые не уплачены таможенные платежи в полном объеме, бремя уплаты таможенных платежей "ляжет" на белоруса.

Следовательно, до постановки такого транспортного средства на учет в органы ГАИ необходимо произвести его таможенное декларирование и уплату таможенных платежей, а также уплату утилизационного сбора (ответ ГТК РБ от 8.10.2018).

Журналисты даже перезвонили и переспросили. Судя по ответу ГТК РБ, разницу в стоимости растаможки придется доплачивать, причем еще в Кыргызстане при вывозе авто. То есть выгоды в пригоне автомобиля из этой страны нет.

Да, получился какой-то "облом", уж простите. Но вы держитесь там.

 
Теги: Минск
 
 
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Репортаж с авторынка Бишкека, где недавно снизили растаможку.
 
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