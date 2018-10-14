Миссис мира, белоруска Анна Гомонова рассказала, как ее хотели засудить

«Когда приехали в Лас-Вегас, мы были в полной уверенности, что я должна победить. Ну как минимум, должна войти в топ-5. На сцене у меня были самые лучшие наряды, самые лучшие образы, самые красивые купальники. И я была вообще самая востребованная, самая звезда».

Анна – не только модель и телеведущая, но и продолжательница династии художников Гомоновых (отец и дед). В прошлом выступала в группе «Топлес». Входит в десятку самых красивых девушек Беларуси, хоть и живет теперь в Киеве.На конкурсах красоты Анна выступает как от Беларуси, так и от Украины. В прошлом году, например, представляла наших соседей на конкурсе «Миссис Земля» в Лас-Вегасе. Как раз на нем что-то и пошло не так:И тут объявляют результаты.Нашлась у Анны и кулинарная травма, а именно таких знаменитостей мы и приглашаем для участия в шоу «Я не буду это есть!». На этот раз нашей задачей было приготовить шкварки так, чтобы гостья съела их с удовольствием.Завтракает красавица бутербродами с красной икрой, ну как тут преподнести ей сало? И вот что придумали наши шеф-повара.выбрала для эксперимента бекон, в котором немало сала. В него она завернет креветки, а на гарнир подаст спаржу с апельсинами.попробует уговорить Анну съесть смалец, который он приготовит из двух видов сала: горячего и холодного копчения. А намажет он его на хлеб, который испечет собственноручно.Секреты и процесс приготовления этих блюд вы увидите в программе. Кроме того, научитесь правильно отваривать спаржу и печь хлеб в домашних условиях. А также побываете в художественной мастерскойв Минске и узнаете, удастся ли нашим шеф-поварам накормить красавицу шкварками. Смотрите 6-ю серию шоу «Я не буду это есть!» (видео выше).