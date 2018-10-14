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Миссис мира, белоруска Анна Гомонова рассказала, как ее хотели засудить
Уроженка Минска Анна Гомонова выступала в конкурсе «Миссис мира» от Украины. На «Белсате» она снялась в шоу «Я не буду это есть!», на котором рассказала, что не любит шкварки, и приоткрыла кулисы международного конкурса красоты.
Анна – не только модель и телеведущая, но и продолжательница династии художников Гомоновых (отец и дед). В прошлом выступала в группе «Топлес». Входит в десятку самых красивых девушек Беларуси, хоть и живет теперь в Киеве.
На конкурсах красоты Анна выступает как от Беларуси, так и от Украины. В прошлом году, например, представляла наших соседей на конкурсе «Миссис Земля» в Лас-Вегасе. Как раз на нем что-то и пошло не так:
«Когда приехали в Лас-Вегас, мы были в полной уверенности, что я должна победить. Ну как минимум, должна войти в топ-5. На сцене у меня были самые лучшие наряды, самые лучшие образы, самые красивые купальники. И я была вообще самая востребованная, самая звезда».
И тут объявляют результаты.
«Все славянские девушки, все страны постсоветского пространства – никто вообще не попадает даже в топ-20. Я беру свой мобильный телефон, включаю онлайн-трансляцию и начинаю комментировать: мол, посмотрите, какая несправедливость! Девушек из Украины, Беларуси, России, Болгарии вообще никак не отметили! Хотя девушки объективно были самые эффектные и яркие. И побеждает oversize, совершенно некрасивая, возрастная женщина. Я начинаю ее снимать, брать интервью у девушек. Потом мне ночью начали присылать письма с угрозами, что меня хотят избить. На следующее утро приходят организаторы конкурса и говорят: ой, извините, мы случайно перепутали номинации! Вы у нас победитель! Выбирайте корону, какую хотите. Я, конечно, побольше взяла, поярче, подороже. И стала победителем. Вот так-то!».
Нашлась у Анны и кулинарная травма, а именно таких знаменитостей мы и приглашаем для участия в шоу «Я не буду это есть!». На этот раз нашей задачей было приготовить шкварки так, чтобы гостья съела их с удовольствием.
Завтракает красавица бутербродами с красной икрой, ну как тут преподнести ей сало? И вот что придумали наши шеф-повара. Ольга Прыгарова выбрала для эксперимента бекон, в котором немало сала. В него она завернет креветки, а на гарнир подаст спаржу с апельсинами. Александр Чикилевский попробует уговорить Анну съесть смалец, который он приготовит из двух видов сала: горячего и холодного копчения. А намажет он его на хлеб, который испечет собственноручно.
Секреты и процесс приготовления этих блюд вы увидите в программе. Кроме того, научитесь правильно отваривать спаржу и печь хлеб в домашних условиях. А также побываете в художественной мастерской Анны Гомоновой в Минске и узнаете, удастся ли нашим шеф-поварам накормить красавицу шкварками. Смотрите 6-ю серию шоу «Я не буду это есть!» (видео выше).
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Уроженка Минска Анна Гомонова выступала в конкурсе «Миссис мира» от Украины.
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