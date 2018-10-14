Синод РПЦ в Минске принял решение о полном разрыве отношений с Константинополем



Патриарх Кирилл освящает храм в честь Всех святых в Минске

После заседания председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион рассказал, какими будут ответные меры РПЦ на решение Константинополя предоставить Украинской православной церкви автокефалию. TUT.BY транслировал заявление в прямом эфире.Митрополит Волоколамский Иларион заявил, что принято решение о полном разрыве евхаристических отношений с Константинопольским патриархатом. По его словам, это решение было вынужденным.— объяснил он.Белорусская православная церковь как часть РПЦ присоединяется к решению о прекращении отношений с Константинополем, добавил митрополит Волоколамский Иларион.Напомним, ранее Вселенский Патриархат сообщил, что приступает к предоставлению автокефалии церкви Украины. Кроме того, Синод в Константинополе снял анафему с глав двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Константинопольский патриархат решил прекратить действие указа 1686 года, который давал право Московскому патриархату назначать митрополита Киевского.