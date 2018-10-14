ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Синод РПЦ в Минске принял решение о полном разрыве отношений с Константинополем

15.10.2018 20:15 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Патриарх Кирилл освящает храм в честь Всех святых в Минске
Сегодня в Минске прошло заседание Священного Синода Русской православной церкви — оно длилось шесть часов. Его возглавлял патриарх Кирилл.

После заседания председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион рассказал, какими будут ответные меры РПЦ на решение Константинополя предоставить Украинской православной церкви автокефалию. TUT.BY транслировал заявление в прямом эфире.


Митрополит Волоколамский Иларион заявил, что принято решение о полном разрыве евхаристических отношений с Константинопольским патриархатом. По его словам, это решение было вынужденным.

— В практическом плане это означает, что мы не сможем совершать совместные богослужения с Константинопольским патриархатом, наши архиереи и священники не смогут участвовать в совершении литургий совместных с иерархами и священниками Константинопольского патриархата, а миряне не смогут причащаться в храмах Константинопольского патриархата, — объяснил он.

Белорусская православная церковь как часть РПЦ присоединяется к решению о прекращении отношений с Константинополем, добавил митрополит Волоколамский Иларион.

— В заседании синода участвовал патриарший экзарх всея Беларуси, а вчера мы имели возможность с членами синода Белорусской православной церкви обсудить эту ситуацию, и принятые решения распространяются на всю каноническую территорию Русской православной церкви, включая и Беларусь.

Напомним, ранее Вселенский Патриархат сообщил, что приступает к предоставлению автокефалии церкви Украины. Кроме того, Синод в Константинополе снял анафему с глав двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Константинопольский патриархат решил прекратить действие указа 1686 года, который давал право Московскому патриархату назначать митрополита Киевского.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Минске прошло заседание Священного Синода Русской православной церкви — оно длилось шесть часов.
 
Новости дня
Новости разные
 
РПЦ объявила о разрыве с Константинопольским патриархатом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.10.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика