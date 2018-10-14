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Синод РПЦ в Минске принял решение о полном разрыве отношений с Константинополем
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После заседания председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион рассказал, какими будут ответные меры РПЦ на решение Константинополя предоставить Украинской православной церкви автокефалию. TUT.BY транслировал заявление в прямом эфире.
Митрополит Волоколамский Иларион заявил, что принято решение о полном разрыве евхаристических отношений с Константинопольским патриархатом. По его словам, это решение было вынужденным.
— В практическом плане это означает, что мы не сможем совершать совместные богослужения с Константинопольским патриархатом, наши архиереи и священники не смогут участвовать в совершении литургий совместных с иерархами и священниками Константинопольского патриархата, а миряне не смогут причащаться в храмах Константинопольского патриархата, — объяснил он.
Белорусская православная церковь как часть РПЦ присоединяется к решению о прекращении отношений с Константинополем, добавил митрополит Волоколамский Иларион.
— В заседании синода участвовал патриарший экзарх всея Беларуси, а вчера мы имели возможность с членами синода Белорусской православной церкви обсудить эту ситуацию, и принятые решения распространяются на всю каноническую территорию Русской православной церкви, включая и Беларусь.
Напомним, ранее Вселенский Патриархат сообщил, что приступает к предоставлению автокефалии церкви Украины. Кроме того, Синод в Константинополе снял анафему с глав двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Константинопольский патриархат решил прекратить действие указа 1686 года, который давал право Московскому патриархату назначать митрополита Киевского.
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Сегодня в Минске прошло заседание Священного Синода Русской православной церкви — оно длилось шесть часов.
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