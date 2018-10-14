В Минске задержали водителя, который насмерть сбил женщину и скрылся

Авария произошла 14 октября вечером на улице Космонавтов в белорусской столице. После совершения ДТП водитель пригнал автомобиль в один из населенных пунктов Дзержинского района, а сам вернулся в Минск.

В городе мужчину 1992 года рождения и задержали сотрудники управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома. Известно, что он ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, сообщает БЕЛТА .

Автомобиль «Ауди» был пригнан из России и не снят с учета. Установлено, что водитель лишен права управления транспортным средством.