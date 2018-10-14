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В Минске задержали водителя, который насмерть сбил женщину и скрылся

15.10.2018 18:36 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске задержали водителя, который насмерть сбил женщину и скрылся
Фото из открытых источников

Авария произошла 14 октября вечером на улице Космонавтов в белорусской столице. После совершения ДТП водитель пригнал автомобиль в один из населенных пунктов Дзержинского района, а сам вернулся в Минск

В городе мужчину 1992 года рождения и задержали сотрудники управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома. Известно, что он ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, сообщает БЕЛТА

Автомобиль «Ауди» был пригнан из России и не снят с учета. Установлено, что водитель лишен права управления транспортным средством. 

Возбуждено уголовное дело. 

В Минске задержали водителя, который насмерть сбил женщину и скрылся
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Теги: Минск
 
 
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Известно, что женщина 1951 года рождения переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.
 
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