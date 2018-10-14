«Перешли красную черту». РПЦ полностью разрывает отношения с Константинополем

Сегодня, 15 октября, в Минске прошло заседание Священного Синода РПЦ. Оно длилось шесть часов. По его окончанию глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что РПЦ полностью разрывает отношения с Константинопольским патриархатом, пишет «Би-Би-Си».

Это ответ РПЦ на решение Константинополя предоставить автокефалию (независимость) Церкви в Украине. 11 октября он снял анафему (отлучение от церкви) с главы непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета. Также Константинополь отменил действие указа 1686 года, который давал право Московскому патриархату назначать митрополита Киевского.

Пресс-секретарь патриарха Московского Кирилла Александр Волков заявил, что Константинополь «перешёл красную черту», приняв такие решения.

«Отныне и впредь до отказа Константинопольского Патриархата от принятых им антиканонических решений для всех священнослужителей Русской Православной Церкви невозможно сослужение с клириками Константинопольской Церкви, а для мирян − участие в таинствах, совершаемых в ее храмах», − сказано в заявлении Синода.

Фото на фоне заголовка: church.by, БелТА