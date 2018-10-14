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«Перешли красную черту». РПЦ полностью разрывает отношения с Константинополем
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Сегодня, 15 октября, в Минске прошло заседание Священного Синода РПЦ. Оно длилось шесть часов. По его окончанию глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что РПЦ полностью разрывает отношения с Константинопольским патриархатом,
Это ответ РПЦ на решение Константинополя
Пресс-секретарь патриарха Московского Кирилла Александр Волков заявил, что Константинополь «перешёл красную черту», приняв такие решения.
«Отныне и впредь до отказа Константинопольского Патриархата от принятых им антиканонических решений для всех священнослужителей Русской Православной Церкви невозможно сослужение с клириками Константинопольской Церкви, а для мирян − участие в таинствах, совершаемых в ее храмах», − сказано в заявлении Синода.
Фото на фоне заголовка: church.by, БелТА
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Сегодня, 15 октября, в Минске прошло заседание Священного Синода РПЦ. Оно длилось шесть часов. По его окончанию глава Отдела внешних церковных связей Московского...
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