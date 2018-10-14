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Александра Саснович победила на старте Кубка Кремля

15.10.2018 19:22 — Разное | Аргументы и факты  
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Александра Саснович победила на старте Кубка Кремля
Фото из открытых источников

В первом раунде наша соотечественница в двух сетах переиграла румынку Михаэлу Бузарнеску (25-й номер мирового рейтинга Женской теннисной ассоциации). 

Счет матча – 6:3, 6:4 в пользу белоруски. Ее следующей соперницей станет 10-я ракетка мира голландка Кики Бертенс. Матч состоится 17 октября.

Отметим, в настоящий момент Саснович занимает 31-е место мирового рейтинга. Она – вторая ракетка Беларуси. 

Ранее с Кубка Кремля из-за травмы снялась еще одна наша соотечественница Арина Соболенко (15-я ракетка). 

Александра Саснович победила на старте Кубка Кремля
Арина Соболенко опустилась на 15-е место в рейтинге WTA
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Белорусская теннисистка успешно начала выступление в Кубке Кремля с призовым фондом свыше 930 тысяч долларов.
 
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