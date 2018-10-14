Александра Саснович победила на старте Кубка Кремля

В первом раунде наша соотечественница в двух сетах переиграла румынку Михаэлу Бузарнеску (25-й номер мирового рейтинга Женской теннисной ассоциации).
Счет матча – 6:3, 6:4 в пользу белоруски. Ее следующей соперницей станет 10-я ракетка мира голландка Кики Бертенс. Матч состоится 17 октября.
Отметим, в настоящий момент Саснович занимает 31-е место мирового рейтинга. Она – вторая ракетка Беларуси.
Ранее с Кубка Кремля из-за травмы снялась еще одна наша соотечественница Арина Соболенко (15-я ракетка).