Для поиска пропавших рыбаков милиция запросила в МВД вертолет

Об этом журналисту «ГП» сообщил официальный представитель УВД облисполкома Максим Базыленко.

Он также подчеркнул, что поиски пропавших в Сморгонском районе рыбаков продолжаются. Задействованы сотрудники РОВД и УВД, а также местные жители. Подключились поисковые отряды. Водолазы частично обследовали дно водоема. Берега с высоты дополнительно осматривались с помощью квадрокоптера. Но пока все тщетно. Кроме снастей и надувной лодки, обнаруженных на берегу карьера, никаких следов двух пропавших мужчин не найдено.





Напомним, 6 октября двое жителей Сморгони 1973 и 1980 годов рождения отправились на рыбалку на автомобиле «Фольксваген Транспортер». Жена одного из рыбаков забила тревогу, когда муж перестал выходить на связь.

Поднятые на поиски сотрудники милиции нашли на берегу карьера около деревни Белое Сморгонского района снасти и надувную лодку, а вот сами мужчины и их микроавтобус бесследно пропали.

– Сейчас особенно тщательно проводится работа с родственниками пропавших рыбаков, чтобы исключить вероятность того, что мужчины загостились у кого-то из них. Также просматриваются записи с камер видеонаблюдения, установленных на ближайших трассах на предмет микроавтобуса, – рассказал Максим Базыленко.

Напрашиваются две версии произошедшего: микроавтобус с рыбаками съехал в карьер или мужчины утонули при купании. Однако водолазы обследовали водоем в месте, где были найдены снасти и лодка, и ничего не нашли. Стоит отметить, что карьер очень глубокий, и вероятность того, что объект поиска не попал на глаза водолазам, не исключен.





Максим Базыленко подчеркнул, что пока уголовное дело по факту исчезновения мужчин в Сморгонском районе не возбуждалось. По закону это можно сделать через десять дней после исчезновения или в случае обнаружения криминальных следов. В поле зрения правоохранителей такие не попадали, хотя местность обследуется тщательно. К делу привлечено внимание прокуратуры. Ведь в нем очень много вопросов, ответы на которые пока не найдены.

Поиски мужчин продолжатся. Милиция подала в МВД запрос на использование в поисках вертолета, ответ должен прийти в ближайшие дни.