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В Бресте осудили участников акции против строительства завода АКБ, Статкевич получил "сутки"

15.10.2018 21:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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Суд Ленинского района Бреста 15 октября рассмотрел административное дело по ч. 3 ст. 23.34 КоАП оппозиционного политика Николая Статкевича и приговорил его к пяти суткам административного ареста. Об этом сообщил БелаПАН правозащитник Владимир Малей. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59743.php

В Бресте осудили участников акции против строительства завода АКБ, Статкевич получил "сутки"

фото - Радио Свобода

14 октября на площади Ленина в Бресте собралось около 120 противников строительства аккумуляторного завода. В числе собравшихся был Статкевич, который прибыл в Брест поддержать противников строительства. 

«Я приехал поддержать законные требования людей, потому что всю Беларусь пытаются превратить в ядовитую свалку, — заявил журналистам Статкевич. — Даже Китай свои вредные отсталые производства переносит в Беларусь. Я уверен, что это происходит за «откаты», и я знаю, кто эти «откаты» получает».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59743.php

В Бресте осудили участников акции против строительства завода АКБ, Статкевич получил "сутки"

Местные блогеры Сергей Петрухин и Александр Кабанов развернули транспарант «Нет заводу АКБ». Рядом с этим транспарантом выступили несколько противников строительства завода, а также Статкевич. Блогеров и Статкевича задержала милиция.

Затем рядом с площадью и у здания Ленинского РОВД были задержаны еще 12 активистов. В их числе трое подростков, которых отпустили из милиции после опроса. После составления протокола за участие 14 октября в несанкционированном массовом мероприятии также отпустили Людмилу Карчевскую. Остальных до суда поместили в изолятор временного содержания Ленинского РОВД. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59743.php

В Бресте осудили участников акции против строительства завода АКБ, Статкевич получил "сутки"

15 октября суд Ленинского района Бреста оштрафовал семерых задержанных за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Олег Вялов и блогеры Петрухин и Кабанов заявили ходатайства о предоставлении адвокатов. Судьи, которые рассматривали их дела, удовлетворили ходатайства и назначили следующие заседания на 16 октября. Задержанных освободили из-под стражи.

18 октября суд будет рассматривать дело правозащитника Романа Кисляка. Его задержали 14 октября около 13.00 недалеко от Ленинского РОВД. После задержания правозащитника также поместили в ИВС. Сегодня оттуда скорая медицинская помощь доставила его в городскую больницу № 1. Кисляка, у которого поднялось давление, поместили в больницу на обследование.

 
Теги: Брест
 
 
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Суд Ленинского района Бреста 15 октября рассмотрел административное дело по ч. 3 ст. 23.34 КоАП оппозиционного политика Николая Статкевича и приговорил его к пяти...
 
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