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Школьники против наркомании: «Не стоит разбивать свою жизнь». Итоги проекта «STOP, наркотики» подвели в столице
Новости Беларуси. В Минске подвели итоги масштабного социального проекта «STOP, наркотики», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Школьники больше месяца готовили видео о профилактике наркомании. Они самостоятельно писали сценарий, искали актеров, снимали и монтировали. Помимо жюри, оценивали ролики и сами участники.
Елизавета Шиманская, учащийся ГУО «Средняя школа № 139»:
Александр Малей, курсант факультета милиции Академии Министерства внутренних дел:
Жанна Истомина, заместитель главного врача городского клинического наркологического диспансера:
Сейчас на учете у наркологов чуть более 3 тысяч человек. Напомним, несовершеннолетние вправе обратиться к специалисту анонимно.
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Школьники против наркомании: «Не стоит разбивать свою жизнь». Итоги проекта «STOP, наркотики» подвели в столице
Новости Беларуси. В Минске подвели итоги масштабного социального проекта «STOP, наркотики», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Школьники больше...
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