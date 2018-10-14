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Сохранить витамины до весны. Сколько в Беларуси заготовили овощей, фруктов и мяса к зиме?
Новости Беларуси. С поля – в хранилища. Закладка стабилизационных фондов завершится в Минске в течение месяца, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Половина необходимого объема уже в закромах.
Сохранять витамины для минчан будут четыре предприятия. Они оснащены всем необходимым оборудованием, в том числе и камерами с газовой средой. Это позволит обеспечить бесперебойную торговлю отечественными овощами, фруктами и мясом. Планируется, что запасов хватит до нового урожая.
Алла Сергеева, начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:
По продукции животноводства объемы составляют: свинина – 600 тонн, говядина – 150 тонн и масло животное – 370 тонн.
Продукцию животноводства и растениеводства в столичные хранилища везут со всей страны. Основным поставщиком овощей по-прежнему остается центральный регион, больше всего фруктов – с Брестской области, а мяса – с Гродненской.
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Новости Беларуси. С поля – в хранилища. Закладка стабилизационных фондов завершится в Минске в течение месяца, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
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