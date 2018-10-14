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«Мечтал надеть омоновскую форму». Право носить чёрный берет отстаивали сотрудники спецподразделений под Гомелем

15.10.2018 20:04 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Стрельба и взрывы были слышны 15 октября в лесах под Гомелем. Сотрудники спецподразделений сдавали экзамен на получение черного берета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испытания выдержали только двое из шести претендентов. Наиболее сложная часть – марш-бросок по пересеченной местности. На пути к цели бойцы в прямом смысле слова проходят огонь и воду.

«Мечтал надеть омоновскую форму». Право носить чёрный берет отстаивали сотрудники спецподразделений под Гомелем

«Мечтал надеть омоновскую форму». Право носить чёрный берет отстаивали сотрудники спецподразделений под Гомелем

Решающую роль чаще всего играет не столько физическая, сколько психологическая подготовка. Выдержать после марш-броска и стрельб еще и десятиминутный поединок с тремя соперниками – для этого нужно чуть больше, чем просто отличная физическая форма.

«Мечтал надеть омоновскую форму». Право носить чёрный берет отстаивали сотрудники спецподразделений под Гомелем

Евгений Ребиков, сотрудник ОМОН УВД Гомельского облисполкома:
Я ожидал, что будет сложно, но думал, что не да такой степени. Очень сильно хочу работать в этом подразделении. Ради этого берета стиснув зубы бежал. То же самое спарринг – очень сложно дался. Оставалось только терпеть.

«Мечтал надеть омоновскую форму». Право носить чёрный берет отстаивали сотрудники спецподразделений под Гомелем

Иван Москалев, сотрудник ОМОН УВД Гомельского облисполкома:
Я своей цели достиг. Я мечтал надеть омоновскую форму, получить право ношения черного берета. Я горд, что попал служить в отряд милиции особого назначения.

Согласно правилам, до сдачи этого испытания сотрудники ОМОНа не имеют права носить специальную форму подразделения, а несут службу в одежде милицейского образца.

 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Стрельба и взрывы были слышны 15 октября в лесах под Гомелем. Сотрудники спецподразделений сдавали экзамен на получение черного берета, сообщили...
 
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