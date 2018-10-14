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Анатолий Сидоревич: Постановления Синода РПЦ назовут «минскими» и они навредят имиджу Беларуси
Решение Синода РПЦ, принятое в Минске 15 октября, навредит имиджу Беларуси и отношениям с Украиной. Верующие никаких перемен не почувствуют, уверен историк Анатолий Сидоревич.
Синод РПЦ 15 октября в Минске принял решение о полном разрыве евхаристических отношений с Константинопольским патриархатом.
Белорусская православная церковь в лице гражданина России Митрополита Минского и Слуцкого Павла присоединилась к этому решению.
Последствия такого решения комментирует историк Анатолий Сидоревич.
- В период горбачевской перестройки ходил анекдот: эта перестройка как тайга – наверху шум, а внизу – тишина.
Решение предсказуемое. Существуют четыре уровня разрыва: два пройдены 14 сентября, остались еще два – священникам нельзя служить вместе и верующим нельзя исповедаться, причащаться у константинопольских священников. Разрываются так называемые евхаристические отношения.
После 11 сентября мы вернулись в старую Киевскую метрополию. Теперь на Беларуси де-юре глава церкви – Константипольский патриарх, фактически - пока что Москва. Вы спокойно едете в Украину, где церковь признает Константинопольский патриархат, и кто вам запретит идти церковь, молиться, исповедаться, причащаться, а если вдруг возникнет необходимость, - обвенчаться?..
- Никто.
- И кто вам запретит, если вы окажетесь в Турции, в Лемносе, Лесбосе, на Крите, где константинопольская церковь, в константинопольский приход во Франции, Германии или США. – кто вам запретит туда ходить, причащаться, исповедаться? Москва запретила – не Константинополь. Москва ведет себя агрессивно. Неуважительно, позволяет себе высказывания, которые Константинополь и близко себе не позволяет – никакой некорретности, грубости, ведет себя в высшей степени прилично.
Московская церковь несет и имиджевые потери, своей агрессией она никаких сторонников не приобретет. Иные церкви могут говорить так: мы выступаем за мир, за единство, но ни одна церковь не разорвет евхаристических отношений с Константинополем, я гарантирую.
В 1996 году уже было такое. Эстонские православные вспомнили, что с 1923 года они являлись частью константинопольского патриархата, а в 44-м Сталин снова загнал их под Москву. В 90-ые годы эстонцы вспомнили свою историю и решили вернуться под Константинополь: часть православных приходов решила вернуться в Константинопольский патриархат. Другая часть решила остаться с Москвой. Москва перестала вспоминать патриарха, делала всяческие демарши. И что? Через пять лет вопрос урегулировался, и Москва опять поминала Константинопольского патриарха, Москва снова дружила.
Москва наступает на те же грабли: тогда ее никто не поддержал, и сейчас никто не поддержит iv>
- Белорусская православная церковь поддержала решение РПЦ…
- А кто такая БПЦ, покажите мне ее! В мире есть 14 канонических поместных церквей в мире – такой поместной церкви, как БПЦ, нет. БПЦ – филиал РПЦ, в Минске сидит наместник московского патриарха, который называется экзархом.
- Какие политические последствия может повлечь решение Синода РПЦ?
- Понадобится вдруг Лукашенко съездить к Эрдогану. Как руководитель Беларуси он окажется в стране, где большинство граждан символически относятся к православному большинству, и должен нанести визит вежливости патриарху. Как делают руководители Болгарии, Сербии, Греции, других стран, приезжая в Турцию. Станет ли Лукашенко оглядываться на Москву, на запрет? А если оглянется, извините, какой он тогда руководитель государства.
Для имиджа Беларуси плохо, что этот Синод проводится тут; я больше чем уверен, что принятые решения станут называться «минскими постановлениями Синода РПЦ». Во-вторых, это антиукраинский жест. Эти постановления не приносят Беларуси никакой пользы, а вот навредить имиджу Беларуси и белорусско-украинским отношениям могут. Тем более, что в Украине уже давно раздаются голоса, что нужно перенести переговорную площадку по урегулированию конфликта на Донбасе в столицу Казахстана – Астану. После принятых решений такие настроения в Украине станут только расширяться и укрепляться
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Решение Синода РПЦ, принятое в Минске 15 октября, навредит имиджу Беларуси и отношениям с Украиной. Верующие никаких перемен не почувствуют, уверен историк Анатолий...
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