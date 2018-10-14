Анатолий Сидоревич: Постановления Синода РПЦ назовут «минскими» и они навредят имиджу Беларуси

Синод РПЦ 15 октября в Минске принял решение о полном разрыве евхаристических отношений с Константинопольским патриархатом.





Белорусская православная церковь в лице гражданина России Митрополита Минского и Слуцкого Павла присоединилась к этому решению.





Последствия такого решения комментирует историк Анатолий Сидоревич.





- В период горбачевской перестройки ходил анекдот: эта перестройка как тайга – наверху шум, а внизу – тишина.





Решение предсказуемое. Существуют четыре уровня разрыва: два пройдены 14 сентября, остались еще два – священникам нельзя служить вместе и верующим нельзя исповедаться, причащаться у константинопольских священников. Разрываются так называемые евхаристические отношения.





После 11 сентября мы вернулись в старую Киевскую метрополию. Теперь на Беларуси де-юре глава церкви – Константипольский патриарх, фактически - пока что Москва. Вы спокойно едете в Украину, где церковь признает Константинопольский патриархат, и кто вам запретит идти церковь, молиться, исповедаться, причащаться, а если вдруг возникнет необходимость, - обвенчаться?..





- Никто.





- И кто вам запретит, если вы окажетесь в Турции, в Лемносе, Лесбосе, на Крите, где константинопольская церковь, в константинопольский приход во Франции, Германии или США. – кто вам запретит туда ходить, причащаться, исповедаться? Москва запретила – не Константинополь. Москва ведет себя агрессивно. Неуважительно, позволяет себе высказывания, которые Константинополь и близко себе не позволяет – никакой некорретности, грубости, ведет себя в высшей степени прилично.





Московская церковь несет и имиджевые потери, своей агрессией она никаких сторонников не приобретет. Иные церкви могут говорить так: мы выступаем за мир, за единство, но ни одна церковь не разорвет евхаристических отношений с Константинополем, я гарантирую.





В 1996 году уже было такое. Эстонские православные вспомнили, что с 1923 года они являлись частью константинопольского патриархата, а в 44-м Сталин снова загнал их под Москву. В 90-ые годы эстонцы вспомнили свою историю и решили вернуться под Константинополь: часть православных приходов решила вернуться в Константинопольский патриархат. Другая часть решила остаться с Москвой. Москва перестала вспоминать патриарха, делала всяческие демарши. И что? Через пять лет вопрос урегулировался, и Москва опять поминала Константинопольского патриарха, Москва снова дружила.



