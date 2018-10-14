"Дана Холдингс" объявила о первых шагах по созданию в Минске международного финансового центра

Стороны, в частности, договорились об обмене передовым опытом и сотрудничестве в области проектирования и функционирования минского Международного финансового центра (МФЦ Minsk World).





Планируется, что создание Международного финансового центра будет краеугольным камнем возведения многофункционального комплекса « Минск Мир», который строит «Дана Холдингс» на территории бывшего аэропорта «Минск-1».





Минский МФЦ Minsk World должен стать частью национального экономического пространства, где будет использоваться особая система льгот и стимулов для привлечения капитала и оказания финансовых услуг. Основные задачи проекта — формирование условий для привлечения международного капитала в Беларусь и строительство в Минске самых современных зданий формата бизнес-апартаментов.





В офисных помещениях «Дана Холдингс» в Дубай совместно с сотрудниками белорусского застройщика уже ведется проектирование зданий по технологии smart house («умный дом»), которые будут находиться в Minsk World.





В компании отмечают, что для страны создание МФЦ «Minsk World» должен стать стратегическим проектом, который поможет процессу модернизации и трансформации страны, привлечению инвестиционных капиталов и окажет влияние на экономику всего региона СНГ и Европы.





«Минский МФЦ „Minsk World“ станет единственным подобным центром не только в восточноевропейском регионе, но и на всем континенте. Концепция создания Минского МФЦ „Minsk World“ привлечет мировых инвесторов и позволит Беларуси взять на себя ведущую роль в экономическом развитии региона в ближайшем будущем, а с помощью обновленного законодательства для функционирования центра — стать самой конкурентной и интересной страной на континенте для привлечения инвестиций», — говорится в сообщении.