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"Дана Холдингс" объявила о первых шагах по созданию в Минске международного финансового центра

15.10.2018 20:02 — Разное | Партизан  
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Компания «Дана Холдингс», крупнейший застройщик в Беларуси, подписала меморандум о взаимопонимании с компанией DIFC Investments — международным финансовым центром в Дубае. Как сообщила пресс-служба компании, документ подписали председатель DIFC Investments его превосходительство Эсса Казим и председатель совета директоров «Дана Холдингс» Небойша Карич.

Стороны, в частности, договорились об обмене передовым опытом и сотрудничестве в области проектирования и функционирования минского Международного финансового центра (МФЦ Minsk World).

Планируется, что создание Международного финансового центра будет краеугольным камнем возведения многофункционального комплекса «Минск Мир», который строит «Дана Холдингс» на территории бывшего аэропорта «Минск-1».

Минский МФЦ Minsk World должен стать частью национального экономического пространства, где будет использоваться особая система льгот и стимулов для привлечения капитала и оказания финансовых услуг. Основные задачи проекта — формирование условий для привлечения международного капитала в Беларусь и строительство в Минске самых современных зданий формата бизнес-апартаментов.

В офисных помещениях «Дана Холдингс» в Дубай совместно с сотрудниками белорусского застройщика уже ведется проектирование зданий по технологии smart house («умный дом»), которые будут находиться в Minsk World.

В компании отмечают, что для страны создание МФЦ «Minsk World» должен стать стратегическим проектом, который поможет процессу модернизации и трансформации страны, привлечению инвестиционных капиталов и окажет влияние на экономику всего региона СНГ и Европы.

«Минский МФЦ „Minsk World“ станет единственным подобным центром не только в восточноевропейском регионе, но и на всем континенте. Концепция создания Минского МФЦ „Minsk World“ привлечет мировых инвесторов и позволит Беларуси взять на себя ведущую роль в экономическом развитии региона в ближайшем будущем, а с помощью обновленного законодательства для функционирования центра — стать самой конкурентной и интересной страной на континенте для привлечения инвестиций», — говорится в сообщении.
 
Теги: Минск
 
 
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Компания «Дана Холдингс», крупнейший застройщик в Беларуси, подписала меморандум о взаимопонимании с компанией DIFC Investments — международным финансовым центром в...
 
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