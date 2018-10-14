Российскому оппозиционеру Навальному предъявят обвинение по уголовному делу

По словам Навального, его вызывают в полицию, чтобы предъявить обвинение за клевету на экс-сотрудника МВД.





Сообщается, что в 2016 году бывший следователь по делу Магнитского Павел Карпов подал в полицию заявление на оппозиционера за клевету и обвинение в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.





Речь идет о серии видеороликов Неприкасаемые русские, в которых Карпова обвиняют в причастности к хищению из бюджета РФ 230 млн долларов и давлении на юриста.





Отмечается, что видео распространял соучредитель и генеральный директор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер, у которого работал юристом Сергей Магнитский.





В 2015 году Мещанский суд Москвы признал информацию, содержащуюся в видеороликах, ложной, однако, по словам следователя, Навальный продолжил в конце 2015 года и в апреле 2016 распространять на своем сайте и на сайте радиостанции Эхо Москвы статьи с изображениями этих роликов и ссылками на них.





Санции по ч. 5 ст. 128.1 УК РФ (клевета) предусматривают штраф до пяти миллионов рублей или в размере дохода осужденного до трех лет или обязательные работы на срок до 480 часов.