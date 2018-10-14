РПЦ признала невозможным дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом - решение Синода

Синод Русской православной церкви признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

"На сегодняшнем заседании Священного Синода было принято решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом", - заявил журналистам на брифинге по окончании Синода в Минске глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

По его словам, это было "вынужденное решение", но иного Священный Синод РПЦ не мог принять, поскольку "к этому вела вся логика последних действий Константинопольского патриархата".

Как сообщалось, 11 октября Синод в Стамбуле принял ряд решений, который в РПЦ назвали "разбойничьими", а именно реабилитировал лидеров украинского раскола, объявил об открытии своего подворья в Киеве и прекратил действие указа 300-летней давности о передаче Киевской митрополии Москве.

Все эти решения, как сказал в понедельник журналистам митрополит Иларион, с точки зрения Русской православной церкви являются "беззаконными и канонически ничтожными".

"Русская православная церковь не принимает этих решений, не будет им следовать. Раскол остаётся расколом, лидеры раскола остаются лидерами раскола. А та Церковь, которая, признав раскольников, вступила с ними в общение, тем самым себя исключила из канонического поля", - подчеркнул митрополит.

Именно это, по его словам, является главной причиной, по которой "мы вынуждены прервать общение с Константинопольским патриархатом как полностью идентифицировавшим себя с расколом".

"Вступление в общение с уклонившимися в раскол, а тем паче отлученными от Церкви, равносильно уклонению в раскол и сурово осуждается канонами Святой Церкви", - говорится в заявлении Синода.