Житель Крыма похитил девушку после первого свидания и два месяца держал в неволе

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Полиция Крыма задержала мужчину, который два месяца держал девушку взаперти в заброшенном здании на трассе Ялта — Симферополь. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.24-летняя жительница Ялты перестала выходить на связь 6 августа. О пропаже правоохранителям заявила сестра. В тот же день полицейские начали поиск девушки.Следственно-оперативные мероприятия помогли определить местонахождение пострадавшей. В ходе проверки выяснилось, что она познакомилась с молодым человеком на автобусной остановке в день своей пропажи.Преступник удерживал девушку в нежилом помещении на трассе Ялта — Симферополь, неоднократно насиловал её, а также украл ювелирные украшения и мобильный телефон.Злоумышленника задержали. Им оказался 36-летний ранее судимый мужчина, не имеющий постоянного места жительства. Теперь ему грозит до десяти лет тюрьмы.