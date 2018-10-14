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Житель Крыма похитил девушку после первого свидания и два месяца держал в неволе

15.10.2018 20:21 — Разное | UDF  
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Фото: © Pixabay
Похититель познакомился со своей жертвой на остановке, после чего пригласил к себе домой.

Полиция Крыма задержала мужчину, который два месяца держал девушку взаперти в заброшенном здании на трассе Ялта — Симферополь. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

24-летняя жительница Ялты перестала выходить на связь 6 августа. О пропаже правоохранителям заявила сестра. В тот же день полицейские начали поиск девушки.

Следственно-оперативные мероприятия помогли определить местонахождение пострадавшей. В ходе проверки выяснилось, что она познакомилась с молодым человеком на автобусной остановке в день своей пропажи.

Преступник удерживал девушку в нежилом помещении на трассе Ялта — Симферополь, неоднократно насиловал её, а также украл ювелирные украшения и мобильный телефон.

Злоумышленника задержали. Им оказался 36-летний ранее судимый мужчина, не имеющий постоянного места жительства. Теперь ему грозит до десяти лет тюрьмы.

 
 
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Похититель познакомился со своей жертвой на остановке, после чего пригласил к себе домой.
 
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