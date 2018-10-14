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Выход Великобритании из ЕС без соглашения вероятен как никогда прежде - Туск

15.10.2018 21:13 — Разное | Интерфакс  
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Вариант, при котором Великобритания выйдет из ЕС без соглашения с Брюсселем, на данном этапе представляется очень вероятным, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск в понедельник.

"Мы должны подготовить ЕС к сценарию, при котором не будет заключено соглашение. И этот сценарий представляется более вероятным, чем когда-либо", - говорится в приглашении Д.Туска на встречу лидеров ЕС, намеченную на 17-18 октября.

"Однако факт того, что мы готовимся к такому сценарию, не должен ни при каких обстоятельствах уводить нас в сторону от усилий, направленных на достижение наилучшего из возможных вариантов для обеих сторон", - добавил он.

По его словам, Евросоюз стремился к тому, чтобы добиться максимального прогресса для достижения соглашения в октябре, однако ситуация "оказалась более сложной, чем некоторые могли предположить".

"Тем не менее, мы продолжаем надеяться и стремиться (к достижению соглашения - ИФ), поскольку у обеих сторон есть желание продолжать эти переговоры", - отметил Д.Туск.

На этой неделе пройдет встреча лидеров 27 стран ЕС, которые рассмотрят состояние переговоров по Brexit.

Ранее сообщалось, что Великобритании и Евросоюзу в воскресенье не удалось достичь принципиального соглашения об условиях Brexit.

Глава британского МИД Джереми Хант со своей стороны заявил, что для выработки единой позиции по Brexit Лондону и Брюсселю осталось разобраться с одним или двумя вопросами.

Великобритания официально выйдет из состава ЕС 29 марта 2019 года. Великобритания может выйти из состава ЕС после согласования всех договоренностей по будущим отношениям. Также Великобритания может покинуть союз без достижения сделки с ЕС.

 
 
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Вариант, при котором Великобритания выйдет из ЕС без соглашения с Брюсселем, на данном этапе представляется очень вероятным, заявил председатель Европейского...
 
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