В РПЦ надеются, что на Украине не будут чинить препятствий верующим

В Московском патриархате рассчитывают, что на Украине не будут преследовать верующих.

"Надеемся, что не будет никаких столкновений на этой почве", - заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион после заседания Священного Синода в Минске в понедельник.

Он напомнил, что президент Украины Петр Порошенко заверял, что " все верующие будут иметь возможность ходить в ту церковь, к которой они принадлежат, и никаких препятствий им чиниться не будет".

"Мы надеемся, что эти обещания будут выполнены", - подчеркнул митрополит.