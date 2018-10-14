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В РПЦ надеются, что на Украине не будут чинить препятствий верующим

15.10.2018 20:35 — Разное | Интерфакс  
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В Московском патриархате рассчитывают, что на Украине не будут преследовать верующих.

"Надеемся, что не будет никаких столкновений на этой почве", - заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион после заседания Священного Синода в Минске в понедельник.

Он напомнил, что президент Украины Петр Порошенко заверял, что " все верующие будут иметь возможность ходить в ту церковь, к которой они принадлежат, и никаких препятствий им чиниться не будет".

"Мы надеемся, что эти обещания будут выполнены", - подчеркнул митрополит.

 
Теги: Минск
 
 
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В Московском патриархате рассчитывают, что на Украине не будут преследовать верующих. "Надеемся, что не будет никаких столкновений на этой почве", - заявил...
 
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