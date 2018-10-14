ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Лукашенко подарил Патриарху Кириллу икону с изображением белорусских святых

15.10.2018 21:48 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. 15 октября в Минске состоялась встреча с членами Священного Синода Русской православной церкви и Синода Белорусской православной церкви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко подчеркивает важность единства в Церкви. Об этом Президент Беларуси заявил 15 октября на встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Посылы лидера Беларуси хорошо знакомы духовенству: они перекликаются с Евангелием. Книга жизни была переведена и выпущена на белорусском языке. Один из экземпляров Митрополит Павел подарил сегодня, 15 октября, Президенту.

Александр Лукашенко подарил Патриарху Кириллу икону с изображением белорусских святых

Церковный подарок и тоже с национальным колоритом – Патриарху Кириллу от Александра Лукашенко. Икона, выполненная в уникальной технике, на которой изображены белорусские святые – Евфросинья Полоцкая, Кирилл Туровский и Валентина Минская – на фоне Свято-Духова Кафедрального Собора.

Александр Лукашенко подарил Патриарху Кириллу икону с изображением белорусских святых

Александр Лукашенко подарил Патриарху Кириллу икону с изображением белорусских святых

Александр Лукашенко подарил Патриарху Кириллу икону с изображением белорусских святых

А Святейший в свою очередь преподнес нашему Президенту образ Владимирской иконы Божией Матери – покровительницы благочестия и государственности.

Александр Лукашенко подарил Патриарху Кириллу икону с изображением белорусских святых

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 15 октября в Минске состоялась встреча с членами Священного Синода Русской православной церкви и Синода Белорусской православной церкви,...
 
Новости дня
Новости разные
 
20 октября работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.10.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика