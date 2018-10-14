Александр Лукашенко подарил Патриарху Кириллу икону с изображением белорусских святых

Новости Беларуси. 15 октября в Минске состоялась встреча с членами Священного Синода Русской православной церкви и Синода Белорусской православной церкви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко подчеркивает важность единства в Церкви. Об этом Президент Беларуси заявил 15 октября на встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Посылы лидера Беларуси хорошо знакомы духовенству: они перекликаются с Евангелием. Книга жизни была переведена и выпущена на белорусском языке. Один из экземпляров Митрополит Павел подарил сегодня, 15 октября, Президенту.





Церковный подарок и тоже с национальным колоритом – Патриарху Кириллу от Александра Лукашенко. Икона, выполненная в уникальной технике, на которой изображены белорусские святые – Евфросинья Полоцкая, Кирилл Туровский и Валентина Минская – на фоне Свято-Духова Кафедрального Собора.













А Святейший в свою очередь преподнес нашему Президенту образ Владимирской иконы Божией Матери – покровительницы благочестия и государственности.



