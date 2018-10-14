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Белорусский фольклор и рок-опера: фестиваль народного творчества «Напев земли» прошёл в Марьиной Горке

15.10.2018 22:30 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Грандиозный фестиваль народного творчества «Напев земли» прошел в Марьиной Горке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Творческие коллективы порадовали гостей как белорусским фольклором, так и настоящей рок-оперой.

Белорусский фольклор и рок-опера: фестиваль народного творчества «Напев земли» прошёл в Марьиной Горке

Белорусский фольклор и рок-опера: фестиваль народного творчества «Напев земли» прошёл в Марьиной Горке

Мотивация для участников в 2018 году была особенная: главный приз – микроавтобус. Определять победителя жюри пришлось среди семи сотен человек. Корреспондент СТВ Вадим Смоляк узнал, напев которой земли стал гимном Минской области на весь следующий год.

Прославить свою малую родину на весь центральный регион и даже на всю страну для каждого из 23 коллективов – большая честь. Но стать триумфатором накануне Дня работников культуры приятно вдвойне. Тем более что соревноваться за Гран-при фестиваля командам пришлось в обновленном Дворце культуры.

Подробнее – в видеоматериале

 
 
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Новости Беларуси. Грандиозный фестиваль народного творчества «Напев земли» прошел в Марьиной Горке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Творческие коллективы...
 
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