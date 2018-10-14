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«Наша сила – в единстве». О чём говорили Президент Беларуси и Патриарх Кирилл на заседании Священного Синода в Минске
Новости Беларуси. В Беларуси сделают всё для сохранения единства внутри народа и церкви. Об этом заявил Александр Лукашенко 15 октября на встрече с представителями Священного Синода Русской и Синода Белорусской православной церкви.
Эту же мысль глава государства озвучил, общаясь с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Встреча прошла в непростой период для Православной церкви. Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси небезразличны ко всему, что сегодня происходит в православном мире.
Красная ковровая дорожка по протоколу встречи высших государственных лиц. Троекратное объятие по-христиански – отражение личных отношений.
Как говорят в церкви, общение даже не каноническое – литургическое. Патриарх Кирилл даже на свой день рождения приглашает нашего президента. Например, в 2016 году перед Александром Лукашенко были открыты все двери келейных палат.
А сегодня глава Беларуси главу Русской православной церкви познакомил с архитектурным наследием Беларуси. По сложившейся традиции, во Дворце Независимости – выставка картин.
Впрочем, предстоятель хорошо знаком с современной Беларусью. Александр Лукашенко вспомнил о том, что еще будучи архиепископом Смоленским и Калинградским Святейший часто проезжал по нашим землям. А в сане Патриарха это уже пятый визит Кирилла в Беларусь.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Порядок и чистота видимого мира – как отражение внутренней жизни Беларуси. Как следствие, и духовная сфера страны избавлена от потрясений. Об этом главы Беларуси и Церкви говорили во время двухчасовой личной встречи.
Александр Лукашенко:
Если бы не протокол, то теплое общение в Каминном зале продолжилось, но руководителей уже ждали члены Священного Синода.
В стране почти 3,5 тысячи религиозных общин. Весь посыл конфессиональной политики Беларуси умещается на небольшой площади среднего райцентра – Ивье.
В центре – памятник четырем мировым религиям, а в сердцах жителей – веротерпимость друг к другу. Это и есть панацея от крушения границ и ценностей.
Александр Лукашенко:
На пути сопротивления разрушительным тенденциям современности у государства и нашей Церкви много точек соприкосновения. Важнейшие из них – укрепление христианских жизненных ориентиров, межнационального мира, межконфессионального диалога и добрососедства всех религий.
Защита института семьи, почитание родителей, любовь к людям, воспитание патриотизма, уважение к истории, языку и культуре, честный труд – это базовые ценности, присущие православию, католичеству, иудаизму и исламу. Поэтому согласие между представителями традиционных религий является незыблемой основой жизни в нашей стране.
Безусловно, православная церковь – это фундамент, на котором и стоит многоконфессиональный мир. А теперь в Беларуси появился такой вот символ дружбы между религиями – дружбы, но не экуменического общения, что очень важно в сакральном плане.
14 октября в Минске Патриарх в сослужении с епископами
Протоиерей Фёдор Повный, настоятель Всехсвятского прихода:
Принципиальная позиция официального Минска – объединение. Так сложилось: мы были на перекрестках религий и геополитических сил. Одним словом – настрадались. Прошли через горнило войн.
Биография семьи Патриарха тоже тесно переплетена с военных лихолетьем. Светское имя Святейшего – Владимир – в честь родного дяди, погибшего в начале Великой Отечественной в Брестской крепости. Сам же Кирилл – ленинградец: и здесь есть много общего.
Александр Лукашенко:
Официальному Минску нет нужды кричать с международных трибун. Наши инициативы поддерживают различные международные институты. Президент и иерархам советует придерживаться традиционной для духовенства мудрости. По религиозному определению, Церковь – это лечебница духовных болезней. Но сейчас перед институтом благочестия стоят еще и более земные задачи – не раскалывать общество.
Сейчас у официального Минска историческая миссия – подставлять плечо и способствовать большему количеству рукопожатий в регионе и на континенте.
Евгений Пустовой, СТВ:
Миротворческие труды Беларуси оценили и в церковной иерархии, выбрав наш город для проведения Священного Синода.
В Москве есть специальная Синодальная резиденция. А в состав этого управляющего органа входит Патриарх, девять постоянных участников – митрополиты и главы двух самых важных управлений РПЦ и все епархиальные архиереи по очереди. Один из высших органов церковного управления в Беларуси собирается впервые.
Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси:
Главная служба Церкви – Литургия. С греческого – общее дело. Общее дело светских и религиозных властей – сохранить традиции, ценности, а значит, нацию и государство.
Александр Лукашенко:
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«Наша сила – в единстве». О чём говорили Президент Беларуси и Патриарх Кирилл на заседании Священного Синода в Минске
Новости Беларуси. В Беларуси сделают всё для сохранения единства внутри народа и церкви. Об этом заявил Александр Лукашенко 15 октября на встрече с представителями...
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