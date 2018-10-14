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Извлечь уроки из прошлого и не допустить трагедии. Тактико-специальные учения прошли на нефтебазе в Фаниполе

15.10.2018 22:39 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Взрыв паров легковоспламеняющейся жидкости и пожар на заправке. На нефтебазе в Фаниполе спасатели ликвидировали аварийную ситуацию в рамках тактико-специальных учений, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Извлечь уроки из прошлого и не допустить трагедии. Тактико-специальные учения прошли на нефтебазе в Фаниполе

Почему в Дзержинском районе и почему именно в этот день? Корреспондент СТВ Максим Слиж с подробностями в видеоматериале.

 
 
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Новости Беларуси. Взрыв паров легковоспламеняющейся жидкости и пожар на заправке. На нефтебазе в Фаниполе спасатели ликвидировали аварийную ситуацию в рамках...
 
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