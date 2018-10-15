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Легендарный плеер Winamp объявил о перезапуске

15.10.2018 23:55 — Разное | Tut.by  
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Бельгийская Radionomy Group перезапустит музыкальный плеер Winamp, который не обновлялся с 2013 года. Об этом TechCrunch рассказал гендиректор компании Александр Сабунджан (Alexandre Saboundjan), пишет vc.ru.


Интерфейс Winamp

По его словам, новая версия Winamp выйдет в 2019 году и будет доступна на компьютерах и на мобильных устройствах. Сервис сохранит «былое наследие», но пользователи получат более полный опыт прослушивания. Обновлённая платформа объединит в себе плеер для прослушивания музыки с устройства или из облака, а также подкасты и радио, перечисляет Сабунджан.

«Сегодня вам приходится перескакивать с одного плеера на другой, если вы хотите послушать радио, затем на подкаст-плеер, если вы хотите послушать подкаст. Люди хотят получить единый опыт. Я думаю, что Winamp — идеальный плеер, который даст его всем. Мы хотим, чтобы люди пользовались им на всех своих устройствах», — сказал Сабунджан.

Сабунджан также отверг заявления о гибели Winamp, сказав, что «это не совсем так». В сентябре 2018 года компания обновила Winamp, решив проблему совместимости с Windows 10. Кроме того, плеер стал полностью бесплатным, разработчики удалили платные функции, которые появились в 2002 году. Официальное обновление должно выйти 18 октября.

По словам главы Radionomy, аудитория Winamp составляет 100 млн пользователей в месяц, большинство из которых находятся за пределами США. «У нас очень крепкое сообщество», — сказал Сабунджан.

Он отказался обсуждать детали работы перезапущенного плеера и не ответил на вопрос о том, сохранит ли сервис торговый знак Winamp. Глава Radionomy лишь сказал, что лицензионные соглашения это не главная проблема компании.

Плеер Winamp был запущен в 1997 году компанией Nullsoft. В 1999 году его приобрела медиагруппа AOL, а в 2014 году — Radionomy Group. Последние обновление Winamp вышло в 2013 году, но сам плеер продолжает стабильно работать.

 
 
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Новая версия Winamp выйдет в 2019 году и будет доступна на компьютерах и на мобильных устройствах.
 
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