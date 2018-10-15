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Вера Лапко вышла во 2-й круг турнира в Люксембурге

15.10.2018 22:11 — Разное | Tut.by  
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Белоруска Вера Лапко вышла во 2-й круг турнира WTA International в Люксембурге с призовым фондом 226 750 долларов.


Вера Лапко. Фото: tennis.by

В стартовом поединке Вера Лапко (№ 62 рейтинга WTA) в трех сетах взяла верх над представительницей Германии Кариной Виттхёфт (№ 100 WTA) — 6:4, 5:7, 6:4. Матч продолжался 2 часа 22 минуты.

В 1/8 финала Вера Лапко встретится с француженкой Полин Парментье (№ 50 WTA), которая посеяна на турнире под 8-м номером.

В парном разряде Вера Лапко также успешно провела стартовый матч. Белоруска вместе с представительницей Люксембурга Мэнди Минеллой взяли верх над дуэтом Ксения Кнолль (Швейцария) / Ирина Бара (Румыния) — 6:7 (2:7), 6:3, 10:6. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты.

 
 
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Белоруска Вера Лапко вышла во 2-й круг турнира WTA International в Люксембурге с призовым фондом 226 750 долларов.
 
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