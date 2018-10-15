"Восточное партнерство" не превратилось в концепцию, направленную против третьих стран - глава МИД Беларуси

За девять с лишним лет существования инициативы "Восточного партнерства" она не стала конфронтационной и должна оставаться таковой, заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей.

"Как бы кто ни хотел, эта инициатива не превратилась в какую-то конфронтационную концепцию, направленную против третьих государств. И мы и сегодня на закрытом заседании в очередной раз подчеркнули, что эта инициатива должна носить неконфронтационный характер. Она должна быть направлена на сближение, объединение всего, что существует в нашем регионе, а не на строительство новых разделяющих линий", - сказал белорусский министр в понедельник в Люксембурге после министерской встречи "Восточного партнерства".

По его словам, "такое понимание присутствует у подавляющего большинства наших собеседников".

"Отрадно и то, что за эти девять лет удалось выработать определенную программу экономического взаимодействия, в рамках которой предполагается реализовать, и уже реализуется, ряд региональных проектов. Мы сегодня обратили на это особое внимание, подчеркнув, что да, есть какие-то подвижки, но реального прогресса, который был бы заметен нашим обычным людям, нет", - подчеркнул В.Макей.

В этой связи он призвал уделять больше внимания программам, "которые будут направлены на повышение благополучия наших народов, на экономику". "И экономика должна быть во главе угла", - сказал глава МИД Беларуси, чьи ответы прессе транслировала телеслужба Евросоюза.

Он отметил, что у "Восточного партнерства" есть ряд определенных достижений, но есть и недостатки, о которых также шла речь. Белорусская сторона на прошедшей встрече высказалась относительно того, что "надо ко всем государствам относиться одинаково", не разделяя на "обладающих ресурсами и необладающих", - сказал В.Макей.

"Проблемы у нас во взаимоотношениях с Европейским союзом остаются, но есть однозначное понимание, что надо двигаться навстречу друг другу, надо развивать взаимодействие, которое должно быть нацелено на повышение уровня благосостояния людей, на развитие экономики стран. И это самое главное", - подчеркнул министр.

В ответ на вопросы о возможных поездках президента страны Александра Лукашенко в ряд государств ЕС В.Макей заявил, что проработка таких визитов ведется.

"Это вещи, на которые мы смотрим очень внимательно. Какая тематика визита, будет ли конкретная польза, отдача от того или иного визита, и предложения соответственно докладываются президенту. Позиция белорусского государства всегда состоит в том, что нет смысла осуществлять визит ради визита. Визит должен принести конкретные дивиденды, результаты для страны, для народа. И эти результаты должны быть осязаемыми и значимыми", - объяснил позицию Минска В.Макей.