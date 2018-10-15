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Предстоятель Украинской православной церкви принял участие в работе синода РПЦ и поддержал его решение - митрополит Иларион

15.10.2018 21:41 — Разное | Интерфакс  
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Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, принявший участие в работе Священного Синода Русской православной церкви, поддержал принятое на заседании решение по Украине.

"Блаженнейший митрополит участвовал сегодня в заседании от начала до конца и, как и все члены Синода, поддержал его решение", - сообщил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион после заседания Священного Синода в Минске в понедельник.

Как сообщалось, 11 октября Синод в Стамбуле принял ряд решений, который в РПЦ уже назвали "разбойничьими", а именно реабилитировал лидеров украинского раскола, объявил об открытии своего подворья в Киеве и прекратил действие указа 300-летней давности о передаче Киевской митрополии Москве.

Месяц назад, когда Константинополь впервые за несколько веков заявил о своих правах на Украину и направил туда экзархов для подготовки почвы к автокефалии, Синод РПЦ приостановил молитвенное общение с ним, предупредив, что если неканонические действия в отношении Украины продолжатся, Московский патриархат будет вынужден разорвать евхаристическое общение с Константинопольской церковью.

В понедельник в Минске Священный Синод принял решение прекратить евхаристическое общение с Константинополем.

 
Теги: Минск
 
 
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Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, принявший участие в работе Священного Синода Русской православной церкви, поддержал принятое на заседании решение по...
 
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