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Президент Южной Кореи указал на необходимость ослабления санкций ООН против КНДР при конкретных шагах по денуклеаризации - СМИ

15.10.2018 21:33 — Разное | Интерфакс  
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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин считает необходимым ослабить санкции ООН в отношении КНДР в том случае, если Северная Корея предпримет конкретные шаги по денуклеаризации, сообщает в понедельник агентство "Ренхап".

"Я считаю, что международное сообщество должно предоставить гарантии того, что Северная Корея сделала правильный выбор, прибегнув к денуклеаризации, и подтолкнуть КНДР к ускорению процесса", - сказал он на пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

"Если конкретные меры, направленные на денуклеаризацию, будут приняты, то мы должны будем дальше посодействовать процессу денуклеаризации, ослабив санкции ООН", - отметил Мун Чжэ Ин.

При этом южнокорейский президент попросил Э.Макрона как президента страны, которая является постоянным членом СБ ООН, поспособствовать этому.

Также Мун Чжэ Ин призвал Францию, постоянного члена Совбеза ООН, взять на себя ведущую роль в процессе полной денуклеаризации Корейского полуострова.

По словам представителя президента Южной Кореи Юн Ен Чана, Мун Чжэ Ин заявил президенту Франции о желании лидера КНДР Ким Чен Ына отказаться как от производства нового ядерного оружия, так и от уже имеющихся его запасов.

"Председатель Ким Чен Ын сказал, что он хочет не только приостановить ядерные и ракетные испытания и демонтировать предприятия по (ракетному и ядерному - ИФ) производству, но также уничтожить все ядерное оружие и ядерные материалы, которые у него есть, если ООН примет соответствующие меры", - цитирует южнокорейского президента Юн Ен Чан.

Э.Макрон, в свою очередь, подчеркнул необходимость сохранять международные санкции в отношении КНДР, чтобы достичь полной и поддающейся проверке денуклеаризации КНДР. В то же время Э.Макрон заявил, что Франция поддержит способы ускорения процесса денуклеаризации КНДР, если Северная Корея на самом деле будет продвигаться к избавлению от ядерного оружия.

 
 
Ссылка на источник 24
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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин считает необходимым ослабить санкции ООН в отношении КНДР в том случае, если Северная Корея предпримет конкретные шаги по...
 
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