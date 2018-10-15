Не видать нам теперь святынь с Афона









«Афон является канонической территорией Константинопольского патриархата со всеми вытекающими отсюда последствиями», — сказал Волков.





Он пояснил, что верующие РПЦ не смогут участвовать в богослужениях, причащаться, молиться и принимать участие в других таинствах, которые будут проводиться в храмах под юрисдикцией Константинополя. Пока в РПЦ говорят, что этот запрет будет действовать до тех пор, пока Константинополь не пересмотрит свою позицию по автокефалии на Украине.





На горе Афон расположено 20 православных монастырей, которые с 1312 года находятся под юрисдикцией Константинопольского патриархата. Это место считается крупнейшим в мире средоточием православного монашества и почитается как земной удел Богородицы — земля, которая находится под особенным покровительством Божией Матери. Таких мест всего четыре в мире, в их число входит Киево-Печерская лавра.



