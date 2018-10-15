Как сообщает британский таблоид The Sun, футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" хочет приобрести или стать одним из владельцев принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд. Его состояние оценивается более чем в 850 млрд фунтов. У него имеется опыт инвестирования в спорт. Принц вкладывал деньги в "Формулу-1".





Отметим, в настоящий момент владельцами английского клуба являются бизнесмены из США — Аврам и Джоэл Глейзеры. Они стоят у руля МЮ с 2005 года. Отметим, в настоящий момент владельцами английского клуба являются бизнесмены из США — Аврам и Джоэл Глейзеры. Они стоят у руля МЮ с 2005 года.