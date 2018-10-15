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Принц Саудовской Аравии может купить "Манчестер Юнайтед"

15.10.2018 22:25 — Разное | Партизан  
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Как сообщает британский таблоид The Sun, футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" хочет приобрести или стать одним из владельцев принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд. Его состояние оценивается более чем в 850 млрд фунтов. У него имеется опыт инвестирования в спорт. Принц вкладывал деньги в "Формулу-1".



Отметим, в настоящий момент владельцами английского клуба являются бизнесмены из США — Аврам и Джоэл Глейзеры. Они стоят у руля МЮ с 2005 года.
 
 
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Как сообщает британский таблоид The Sun, футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" хочет приобрести или стать одним из владельцев принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн...
 
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