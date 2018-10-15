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Принц Саудовской Аравии может купить "Манчестер Юнайтед"
Как сообщает британский таблоид The Sun, футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" хочет приобрести или стать одним из владельцев принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд. Его состояние оценивается более чем в 850 млрд фунтов. У него имеется опыт инвестирования в спорт. Принц вкладывал деньги в "Формулу-1".
Отметим, в настоящий момент владельцами английского клуба являются бизнесмены из США — Аврам и Джоэл Глейзеры. Они стоят у руля МЮ с 2005 года.
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Как сообщает британский таблоид The Sun, футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" хочет приобрести или стать одним из владельцев принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн...
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