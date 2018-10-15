Биатлон. Белоруска Анастасия Ануфриева намерена завершить карьеру в 21-летнем возрасте

Об этом рассказал корреспондент газеты Сергей Версоцкий в материале "Чтобы было".





В свою очередь Белорусская федерация биатлона подтвердила информацию о новых кандидатах в состав национальной сборной, подчеркнув, что это именно кандидаты, которым место в составе отнюдь не гарантировано. "Белорусская федерация биатлона предпринимает усилия по преодолению временных трудностей, связанных с неэффективным функционированием прежней системы подготовки спортивного резерва", — процитировал официальный сайт БФБ генсека организации Дарью Домникову.





Оставим за скобками "неэффективное функционирование прежней системы" (как будто нынешнее руководство федерации и сборной к ней не имеет отношения) и перейдем сразу к "усилиям". Выглядят они какими-то нелогичными. Каким образом кадровые прорехи взрослой команды на Кубке мира уже в этом сезоне смогут залатать сестры Кручинкины? Неужели они априори сильнее той же Анастасии Ануфриевой, которая, по сведениям "ПБ", намерена завершить карьеру в 21-летнем возрасте? И это мы еще не говорим о Кубке ИБУ, в котором также есть белорусские квоты.





И главный вопрос: это что же, в Беларуси не осталось биатлонисток даже уровня российских “ноунеймов”?!



