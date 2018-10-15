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На странице издателя Змитера Вишнева появилась информация о том, что он умер, но это неправда
Около 16:00 сегодня, 15 октября, на странице в фейсбуке писателя, учредителя издательства «Галіяфы» Змитера Вишнева появился следующий пост: «Как стало известно, вчера на Франкфуртской книжной ярмарке скоропостижно скончался Змитер Вишнев. Мои соболезнования родным и близким. Скорбим. Владимир Мороз».
Змитер Вишнёв. Фото Сергея Гудилина.
Владимир Мороз — кинорежиссер, книгу которого недавно издали «Галіяфы». Он также был в Германии. Люди уже начали высказывать в комментариях соболезнования. При этом часть задумалась, не может ли это оказаться «разводом».
Писательница Янина Пинчук, которая была с издателем вместе во Франкфурте, сообщила, что сегодня Вишнёв вместе со всей остальной белорусской группой вернулся в Минск. «По крайней мере пару часов назад был жив и здоров, хотя и не очень веселый», — сообщила Пинчук.
Издательство «Галіяфы» также отписалась, что с Вишневом все в порядке. Мобильный номер самого Вишнёва пока не отвечает.
Вишнёву 45 лет, он родился в венгерском Дебрецене в семье военнослужащего. Один из основателей литературного объединения «Бум-бам-лит». Вишнёв известен своими провокациями. Пока неизвестно, кто именно так «пошутил».
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Около 16:00 сегодня, 15 октября, на странице в фейсбуке писателя, учредителя издательства «Галіяфы» Змитера Вишнева появился следующий пост: «Как стало известно,...
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