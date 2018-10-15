На странице издателя Змитера Вишнева появилась информация о том, что он умер, но это неправда

Владимир Мороз — кинорежиссер, книгу которого недавно издали «Галіяфы». Он также был в Германии. Люди уже начали высказывать в комментариях соболезнования. При этом часть задумалась, не может ли это оказаться «разводом».





Писательница Янина Пинчук, которая была с издателем вместе во Франкфурте, сообщила, что сегодня Вишнёв вместе со всей остальной белорусской группой вернулся в Минск . «По крайней мере пару часов назад был жив и здоров, хотя и не очень веселый», — сообщила Пинчук.









Издательство «Галіяфы» также отписалась, что с Вишневом все в порядке. Мобильный номер самого Вишнёва пока не отвечает.





Вишнёву 45 лет, он родился в венгерском Дебрецене в семье военнослужащего. Один из основателей литературного объединения «Бум-бам-лит». Вишнёв известен своими провокациями. Пока неизвестно, кто именно так «пошутил».