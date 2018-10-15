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Россиянам запретили молиться на горе Афон

15.10.2018 23:16 — Разное | UDF  
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Верующие в целом не смогут участвовать в богослужениях в храмах Константинопольского патриархата, сообщили в пресс-службе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В Русской православной церкви пояснили, что это последствия разрыва отношений с Константинопольским патриархатом. Решение о разрыве было принято сегодня на заседании Священного Синода в Минске.

Причиной стало намерение Константинопольского патриархата предоставить автокефалию Украинской православной церкви.

 
Теги: Минск
 
 
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Верующие в целом не смогут участвовать в богослужениях в храмах Константинопольского патриархата.
 
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