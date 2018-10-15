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Россиянам запретили молиться на горе Афон
Иллюстративное фото
В Русской православной церкви пояснили, что это последствия разрыва отношений с Константинопольским патриархатом. Решение о разрыве было принято сегодня на заседании Священного Синода в Минске.
Причиной стало намерение Константинопольского патриархата предоставить автокефалию Украинской православной церкви.
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Верующие в целом не смогут участвовать в богослужениях в храмах Константинопольского патриархата.
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