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Николая Статкевича арестовали на пять суток

15.10.2018 23:06 — Разное | UDF  
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Фото: svaboda.org
Других протестующих против аккумуляторного завода в Бресте оштрафовали.

В Ленинском суде Бреста прошли суды над участниками акции противников аккумуляторного завода, которая прошла на центральной площади города 14 октября.

Известно, что ночь в изоляторе провели политик Николай Статкевич, блогеры Сергей Петрухин и Александр Кабанов, и еще несколько человек, задержанные во время акции. Не вышел из участка и правозащитник Роман Кисляк, которого вызвали повесткой в милицию, передает «Радыё Свабода».

Олег Вялов, которого задержали 14 октября около Ленинского РОВД, заявил ходатайство об адвокате, суд перенесли на 16 октября.

Романа Кисляка скорая помощь отвезла из Ленинского РОВД в больницу, у него поднялось давление. Он был задержан после того, как пришел 14 октября в Ленинский РОВД по повестке. Ночь провел в отделении милиции. Правозащитник сообщил, что ему вручили повестку в суд на 18 октября, будут судить за участие в акции, которая состоялась вчера. Сейчас он проходит обследование в больнице.

Дмитрия Андрасюка наказали штрафом в 40 базовых величин (980 рублей)


На 10 базовых величин (245 рублей) оштрафованы:

Виталий Козак,

Владимир Козловский,

Владимир Мороз,

Григорий Погарцев,

Андрей Слиж.

Пенсионерку Людмилу Карчевскую приговорили к 5 базовым величинам штрафа (122 рубля 50 копеек).

Вечером одним из последних осудили Николая Статкевича - его приговорили к 5 суткам ареста

Суды над блоггерами Сергеем Петрухиным и Александром Кабановым перенесли на 16 октября, они подали ходатайства, чтобы им дали время для заключения договоров с адвокатами.

Акции противников аккумуляторного завода проходят в Бресте каждое воскресенье несколько месяцев. Обычно они проходят тихо, без лозунгов и транспарантов. Однако в течение двух последних недель некоторых участников задерживали и судили.

Напомним, вчера после митинга против строительства аккумуляторного завода в Бресте люди пошли к автозаку спросить, будут ли задерживать вновь их активистов, блогеров Сергея Петрухина и Александра Кабанова, или пришлют повестку.

Сотрудники ОМОН завели блоггеров в автозак, а потом вышли и прихватили еще и Николая Статкевича. Протестующие пошли в Ленинский РОВД морально поддержать задержанных. По дороге милиционеры задержали еще несколько человек. По словам правозащитников, число задержанных после митинга в Бресте достигло более 10 человек.

 
Теги: Брест
 
 
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Других протестующих против аккумуляторного завода в Бресте оштрафовали.
 
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