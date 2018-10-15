"Задачу себе усложнили". Молдоване готовы помочь белорусским футболистам победой над Люксембургом

Наставник сборной Беларуси Игорь Криушенко после нулевой ничьи с Молдовой в четвертом круге Лиги наций признал, что команда усложнила себе задачу по выходу в плей-офф, и отметил, что исход группового этапа турнира решится в матче против Люксемубрга на выезде. Его коллега из Молдовы Александр Спиридон также обещал победить Люксембург и выразил симпатию белорусской команде.





Криушенко: «Все равно все решалось бы в Люксембурге. Немножко теперь другой результат нужен. Вот и вся разница»

— Наверное, немного сумбурным вышел первый тайм, — сказал на пресс-конференции Игорь Николаевич. — Не смогли наладить контроль мяча. Может, причина в том, что провел ротацию. Нашим инсайдам не хватало быстроты. Мяч не очень быстро ходил у нас. Практически не играли в одно касание. Соперник успевал перестраиваться, закрывать зоны развития. Во втором тайме провели плановые замены в опорной зоне. С выходом Драгуна и Путило прибавили в быстроте.

Наверное, также не хватило немного агрессии в атаке. Не всегда нападающий цеплялся за мяч, чтобы поджимать. Во втором тайме, когда освежили силы, пошла достаточно веселая игра. И моменты сумели создать. Жаль, что ничего не выжали из них, не забили такой нужный нам гол. Хотя отмечу, что и у соперников был хороший момент, когда мяч пришелся в перекладину.

— Причина такого результата в том, что это был второй матч за четыре дня, или в силе молдован?

— Все вместе. Вторые матчи тяжелее даются. Вроде бы, провел ротацию, но все равно свежести и резкости не хватало. К сожалению, это факт.

— Чтобы решить задачу по выходу из группы, необходимо будет побеждать Люксембург в гостях.

— Да. Все равно все решалось бы там. Немножко теперь другой результат нужен. Вот и вся разница.

— Вы говорили, что болельщика удастся заинтересовать игрой. Все три домашних матча команды в групповом этапе Лиге наций позади. Довольны?

— Есть компоненты, которыми я доволен больше и меньше.

— Например?

— Футбол состоит из моментов. Моменты при овладении мячом — переход из обороны в атаку, сама оборона. Моменты есть неплохие и есть такие, в которых нужно добавлять, вот и все. Зачем я буду конкретизировать?

— С чем свяжете большое количество пасов назад?

— Согласен. Наверное, не так, как хотелось бы, на атаку сыграл Юра Кендыш. Он больше играл на сохранение, на разворот. За счет этого не такая быстрая игра у нас получалась.

— Поясните появление Сергея Кисляка в основном составе.

— Знаю Сергея давно, знаю его сильные качества. Не сказал бы, что он провалил то время, которое я ему дал. Наоборот, он старался, был одним и тех, кто добавлял игрового креатива. Выбор в его пользу был сделан, потому что он соскучился по игре. Отсюда решение поставить его в состав. В любом случае, его замена планировалась. Не знали только, сколько он сможет отыграть.

— Драгун должен был заменить Кендыша, но вышел на поле вместо Кисляка. Почему?

— Да. У Кисляка потягивалась задняя поверхность бедра. Его менять пришлось бы в любом случае. Когда мы подготовили замену для Кендыша, ее попросил Кисляк. Мы быстро сориентировались.

— В этот раз игроки меньше падали, чем в поединке с Люксембургом.

— Мне сложно объяснить, в чем причина. Нужно спросить у ребят, но действительно падений было поменьше.

— Болельщики из фан-сектора вернулись на трибуны. Знаете, почему их не было в прошлый раз?

— Я не разбирался, почему их не было на прошлом матче. Но хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли поддержать и поболеть за команду в такое позднее и не самое теплое время. Всегда приятно играть при большой аудитории. Чем больше приходит болельщиков, тем приятнее играть.

— Что вы сказали в раздевалке после матча?

— Сказал, что нос вешать не надо. Задачу себе усложнили, но все равно все пока в наших руках. Все будет решаться в Люксембурге. Пожелал ребятам удачи и поблагодарил за работу.

— Календарь будет благоволить вам, ведь в ноябре первый матч из двух будет как раз против Люксембурга. Тем более молдоване обещают лечь костьми, чтобы победить Люксембург у себя дома.

— Посмотрим. Момент такой: время подготовки уменьшится. Если перед первыми играми в турнире у нас было пять дней на подготовительный сбор, сейчас — четыре, то перед игрой в Люксембурге — три: в понедельник соберемся, в четверг — игра. Это не самый хороший момент. А так… Шансы остались у трех команд в группе. Думаю, все будут сражаться.

Спиридон: «В матче с Люксембургом дома мы сделаем все возможное не только для того, чтобы помочь Беларуси, а чтобы реабилитироваться за разгромное поражение»

— Конечно, я разочарован результатом, — признался Александр Спиридон. — По большому счету, сейчас от нас вообще мало что зависит. Скорее всего, путевку в плей-офф разыграют белорусы и Люксембург. Нам можно только сетовать и вспоминать первую игру в турнире против Люксембурга, которую мы проиграли разгромно (0:4) и незаслуженно. До первого гола в наши ворота мы полностью доминировали. Потом были повергнуты в шок и так из этого состояния и не вышли. В остальных матчах — дома и на выезде с белорусами и с Сан-Марино — выглядели хорошо. В завершившемся поединке моментами мы доминировали в контроле мяча, хотя пока я не знаю статистику. В завершающей стадии, может быть, острее были белорусы, что естественно, ведь они играли дома и тоже хотели победить.

В целом я доволен всей командой. Думаю, что небольшими шагами, но мы прогрессируем. В этом цикле осталось две игры. Постараемся достойно его закончить. Конечно, я очень расстроен, хотя не могу предъявить по сегодняшней игре претензии ни к кому из своих игроков. Может быть, следовало проявить чуть больше хладнокровия в завершающей фазе атак. Тогда, возможно, счет был бы другим.

— Сумеете найти мотивацию на игру против Люксембурга дома?

— Моя команда будет мотивирована всегда, даже если бы сегодня у нее было бы 0 очков. Не сомневайтесь, мы сделаем все возможное, чтобы обыграть Люксембург у себя дома. Это престижно. Мне и команде хочется доказать, что поражение в гостях от Люксембурга — несправедливое фиаско. Мы сделаем все возможное не только для того, чтобы помочь Беларуси, а чтобы реабилитироваться за то разгромное поражение.

— Кому вы отдаете предпочтение в паре Беларусь — Люксембург?

— Не могу сказать. Остаюсь при своем мнении: все три команды примерно одного уровня. Кому-то чуть больше везет. Кто-то имеет чуть больше опыта. Перед сегодняшней игрой я говорил, что у нас очень опытные линия обороны и средняя линия. Эти футболисты выступают в хороших командах. В линии атаки у нас молодые ребята. Это два нападающих по 19 лет и один — 20 лет. За счет этого опыта белорусы в некоторых моментах имеют превосходство.

Как по мне (и не потому, что мы проиграли), в душе буду болеть за белорусов.