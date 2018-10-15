"Вы видите, как натужно все идет у сборной". Белорусские футболисты - о ничье с Молдовой

Сегодня дружина Игоря Криушенко встретилась со сборной Молдовы в рамках Лиги Наций. Сильнейших на поле команды не выявили, вновь сыграв безголевую ничью, как и в Кишеневе. Футболисты «белокрылых рассказали о настрое на матч, итоговом счете и ожидании от выездных встреч.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В первом тайме команды показывали не самый зрелищный футбол, предпочитая дальние неточные удары. Вторые 45 минут прошли зрелищнее, в добавленное время Игорь Стасевич мог спасти матч, но снаряд угодил в крестовину. Лидер БАТЭ говорит, что игра сборной Беларуси в этот вечер не удалась.

– В целом, игра нам не очень удавалась. Сложно что-то сказать по горячим следам. В первом тайме не хватило остроты у ворот соперника, не смогли создать более-менее толковый момент. Во втором – несколько возможностей было, но с большего ничья – закономерный результат.

– Может быть, дело в волнении?

– Сложно сказать. Волнение всегда присутствует, мы все прекрасно понимаем, что на кону. Поэтому ощущается давление, но не скажу, что результат нашей игры напрямую связан с волнением.

– Ситуация в группе по-прежнему в наших руках?

– Уже не совсем. На данный момент мы на втором месте в таблице, нужно обыгрывать Люксембург, чтобы снова владеть преимуществом. Вы видите, как натужно у сборной все идет в этой группе. С оптимизмом смотрим в будущее, еще не все потеряно.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Иван Маевский согласен с партнером, добавляя, что игра была сложной.

– Очень тяжелый матч, много борьбы на поле. С нашей стороны, конечно, не самый качественный футбол. В концовке, на мой взгляд, могли забивать. Молдаване также играли на победу, и у них был один стопроцентный момент, но у нас все-таки было больше шансов размочить счет.

– Что сказал тренер в раздевалке? Есть ли еще оптимизм?

– Как без него! Впереди игра с прямым конкурентом. Все в наших руках и ничего не потеряно. Для нас игра в Люксембурге будет решающей и сродни финалу.

– Выходя на поле, осознавали, что матч имеет принципиальный характер?

– Конечно, думали об этом. Знали, что нельзя играть в открытый футбол. Поражение однозначно усугубило бы наши шансы. Плюс, где-то не восстановились после игры с Люксембургом.

– Ментально сборная готова выйти на чемпионат Европы?

– Конечно, готова. Такой шанс выпадает, наверное, раз в жизни. Тот же Люксембург хочет туда выйти. Почему нам не хотеть? В оставшихся матчах мы должны побеждать, вот и все.