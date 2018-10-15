16 октября. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Всемирный день продовольствия.

Всемирный день босса (шефа).

Всемирный день анестезии.

Всемирный день хлеба.

ПРИМЕТЫ:

Денис Позимний. В этот день необходимо опасаться шабаша нечистой силы. Чтобы отпугнуть нечисть, носили при себе осиновую кору или осиновый сучок.

РОДИЛИСЬ:

1854 Оскар (Фингал О'Флаэрти Уилс) УАЙЛД, английский писатель, ирландец по происхождению. Его цитата: «Никогда не следует доверять женщине, которая называет вам свой возраст. Женщина, способная на такое, способна на всё». Уайльд никогда не появлялся где-либо без цветка в бутоньерке.

1886 Давид БЕН-ГУРИОН, первый премьер-министр Израиля.

1936 Андрей Романович ЧИКАТИЛО, ростовский маньяк-убийца. В период с 1978 по 1990 годы совершил 53 доказанных убийства. В прежней, ещё обычной жизни он пытался поступить на юридический факультет МГУ, работал учителем русского языка и литературы, воспитателем в школе-интернате, публиковал в газетах материалы на тему морали, был внештатным сотрудником милиции, женат, имел сына и дочь. Большинство его жертв - женщины и дети. Дважды (в 1978 и 1984 гг.) он был задержан милицией, но затем отпущен. Его арестовали лишь 20 ноября 1990 года. Японцы предлагали за его мозг $20 млн, но им было отказано.

1962 Дмитрий Александрович ХВОРОСТОВСКИЙ, российский оперный певец. У него четверо детей от двух браков. Умер в 2017 году от рака мозга.

1968 Илья Игоревич ЛАГУТЕНКО, лидер группы «Мумий Тролль». Сама группа под названием «Муми Тролль» родилась на 15-летие Ильи, лишь потом чуть-чуть удлинив своё имя, когда Лагутенко в отчаянии сравнил группу с мумиями. Его дедушка - белорус, автор проекта жилых домов серии К-7 - знаменитых «хрущёвок». У Ильи от двух браков трое детей.

СОБЫТИЯ:

1846 В госпитале Бостона впервые в качестве анестезирующего средства во время операции был применён эфир.

1916 В Нью-Йорке была открыта первая в мире клиника контроля за рождаемостью.

1923 Джон ХАРВУД запатентовал в Швейцарии самозаводящиеся часы.

1923 Была основана кинокомпания Уолта ДИСНЕЯ.

1942 Ураган в Бенгалии (Индия) унёс жизни 40 тыс. человек.

1946 По приговору Нюрнбергского трибунала были казнены (повешены) 10 нацистских преступников.

1978 Поляк Кароль ВОЙТЫЛА был избран Папой Римским Иоанном Павлом II. Многие обстоятельства этого избрания стали уникальными: первый папа - неитальянец с 1523 года и самый молодой на момент избрания (58 лет) понтифик за последние сто сорок лет.

1988 На Центральном телевидении начался показ бразильского сериала «Рабыня Изаура», начало эры «мыльных опер» в СССР. Специально для СССР 100-серийный сериал (по 25 минут серия) перемонтировали в 15-серийный (по 60-70 минут серия).

1998 Американская теннисистка Венус УИЛЬЯМС установила рекорд скорости подачи в женском теннисе - 205 км/ч.