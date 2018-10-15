Синод РПЦ принял решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом

Священный синод Русской православной церкви принял решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Об этом сегодня журналистам заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, передает корреспондент БЕЛТА.



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Митрополит Иларион проинформировал, что "на сегодняшнем заседании Священного синода было принято решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом". Синод, по его словам, надеется на то, что Константинопольский патриарх изменит свое отношение к существующей церковной реальности.

Кроме того, синод надеется, что в Украине не будет столкновений на этой почве, подчеркнул он. "Мы слышали заверения Президента Украины Петра Порошенко, что все верующие будут иметь возможность ходить в ту церковь, которой они принадлежат, что никаких препятствий этому чиниться не будет. Мы надеемся на то, что эти обещания будут выполнены", - сказал митрополит Иларион.

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата отметил, что прихожанам на такое решение надо реагировать спокойно. "В практическом плане это решение означает, что мы не сможем совершать совместные богослужения с Константинопольским патриархатом. Наши архиереи и священники не смогут участвовать в совершении литургии совместно с иерархами, священниками Константинопольского патриархата, миряне не смогут причащаться в его храмах", - пояснил он.



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Фото: Надежда Бужан, TUT.BY



Как сообщалось, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить Томос об автокефалии православной церкви в Украине. Томос - указ предстоятеля поместной православной церкви по некоторому важному вопросу церковного устройства. В частности, путем издания Томоса некоторой части "материнской" церкви предоставляется автономия в управлении или автокефалия. "Обновить решение, принятое ранее Вселенским патриархатом, о предоставлении автокефалии церкви в Украине", - говорится в решении, подписи под которым поставили 12 членов синода и Вселенский патриарх Варфоломей. Также, согласно документу, синод удовлетворил просьбу патриарха Филарета и признал главу УПЦ Киевского патриархата каноническим иерархом православной церкви. В каноническом статусе восстановлен и глава Украинской автокефальной православной церкви Макарий.

Кроме того, Синод Константинополя отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата.

Одной из тем сегодняшнего заседания в Минске Священного синода Русской православной церкви стало положение православной церкви в Украине. Участие в заседании принял патриарх Кирилл. Вместе с ним 13 октября, накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы, в Минск приехали постоянные и временные члены Священного синода РПЦ.