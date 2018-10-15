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Фотоновелла. Краски и звуки бабьего лета, неповторимые мгновения…

16.10.2018 06:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Завораживающие рассветы и закаты, необычно теплые октябрьские дни.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59747.php

Фотоновелла. Краски и звуки бабьего лета, неповторимые мгновения…

Куда-то спешим в этой суетливой жизни и не замечаем обилие осенних красок. Некогда послушать таинственное шуршание опадающей листвы, некогда взглянуть в глубокую синеву неба, на его радужные оттенки на первой и последней зорьке.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59747.php

Фотоновелла. Краски и звуки бабьего лета, неповторимые мгновения…

Выходные дни. В сторону домашнюю суету, в руки старенький велосипед – и подальше от городской суеты и шума.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59747.php

Фотоновелла. Краски и звуки бабьего лета, неповторимые мгновения…

Чем подальше, что бы надышаться воздухом бабьего лета, послушать новые и давно забытые звуки, поговорить с Богом.

 
 
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Завораживающие рассветы и закаты, необычно теплые октябрьские дни. Куда-то спешим в этой суетливой жизни и не замечаем обилие осенних красок. Некогда послушать...
 
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