ГУО « Ясли – сад № 72 г. Бреста» отметил свой 10-летний юбилей

Чем запомнился этот юбилейный день рождения учреждения для его сотрудников, малышей и их родителей?



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Для тех, кто стоял у истоков открытия детского сада, кто, начиная с 2008 года, творческим и самоотверженным трудом создавал и формировал традиции «дома радости» для малышей, этот день ознаменовался получением заслуженных наград из рук главы администрации Московского района города Бреста Вячеслава Дашкевича и других должностных лиц.



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Для малышей праздник был окрашен радостью встреч, творчеством, соревновательным духом и веселым задором. На территории учреждения были организованы тематические площадки: «Театральный островок», «Островок здоровья», «Островок творчества». Не остались без внимания воспитанников и мастер–классы по изготовлению поделок из бумаги, природного материала и рисованию с использованием нетрадиционных техник. Каждый, кто побывал на «Островке творчества» унес с собой незабываемый сувенир, изготовленный своими руками.



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Никого не оставило равнодушным и шоу мыльных пузырей, которое стало своеобразным подарком детского сада для всех воспитанников. Запечатлеть атмосферу праздника, счастливые лица родителей и детей помогли ярко оформленные фотозоны, где каждый участник праздника мог сделать памятный снимок.

Красочность и незабываемость событию придал и праздничный концерт, на котором звучание песен переплеталось с веселыми, ритмичными танцами, стихами, поздравлениями и пожеланиями для всех присутствующих. Празднование юбилея для коллектива стало временем подведения итогов творческого труда, достижений и результатов, временем определения дальнейшего пути развития.