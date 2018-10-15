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Презентация книги «Мотольський словник» состоится 20 октября в Бресте
16.10.2018 06:36 — Разное | Виртуальный Брест
Брестская областная библиотека им. М. Горького в рамках месячника популяризации филологической литературы проводит презентацию книги Дмитрия Кульбеды “Мотольський словник”.
Мероприятие организуется совместно с Брестским областным отделением Украинского научно-педагогического Союза “Берегиня” и посвящено памяти Дмитрия Кульбеды – одного из основателей Товарищества украинского языка и литературы при Союзе белорусских писателей и автора диалектного словаря мотольского говора. Дмитрий Кульбеда занимался сбором и сохранением диалектологического материала к хрестоматии «Галасы з Берасцейшчыны», литературными переводами, писал стихи, собирал и публиковал материалы по истории и современности Ивановского района Брестской области.
На встречу приглашаются брестские писатели и журналисты, учителя и преподаватели филологических дисциплин, студенты, учащиеся старших классов средних школ и гимназий г. Бреста, а также все интересующиеся украинской литературой и культурой на территории Брестчины.
Мероприятие состоится 20 октября 2018 года в 12.00 в актовом зале библиотеки по адресу: г. Брест, б-р Космонавтов, 48.
Вход свободный.
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