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Презентация книги «Мотольський словник» состоится 20 октября в Бресте

16.10.2018 06:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Брестская областная библиотека им. М. Горького в рамках месячника популяризации филологической литературы проводит презентацию книги Дмитрия Кульбеды “Мотольський словник”.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59745.php

Презентация книги «Мотольський словник» состоится 20 октября в Бресте

Мероприятие организуется совместно с Брестским областным отделением Украинского научно-педагогического Союза “Берегиня” и посвящено памяти Дмитрия Кульбеды – одного из основателей Товарищества украинского языка и литературы при Союзе белорусских писателей и автора диалектного словаря мотольского говора. Дмитрий Кульбеда занимался сбором и сохранением диалектологического материала к хрестоматии «Галасы з Берасцейшчыны», литературными переводами, писал стихи, собирал и публиковал материалы по истории и современности Ивановского района Брестской области.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59745.php

Презентация книги «Мотольський словник» состоится 20 октября в Бресте

На встречу приглашаются брестские писатели и журналисты, учителя и преподаватели филологических дисциплин, студенты, учащиеся старших классов средних школ и гимназий г. Бреста, а также все интересующиеся украинской литературой и культурой на территории Брестчины.

Мероприятие состоится 20 октября 2018 года в 12.00 в актовом зале библиотеки по адресу: г. Брест, б-р Космонавтов, 48.

Вход свободный.

 
Теги: Брест
 
 
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Брестская областная библиотека им. М. Горького в рамках месячника популяризации филологической литературы проводит презентацию книги Дмитрия Кульбеды...
 
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