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Жуть! У Кокорина в СИЗО ввалились скулы и трясутся губы
Светлана Кокорина
12-го октября Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были помещены в изолятор до 8-го декабря в рамках уголовного дела по статье «Хулиганство».
«Он убит, он убит. Я видела его на оглашении, когда ему назначали эти два месяца.
Он черный. У него ввалились скулы, он убит. У него трясутся губы.
[во время суда] Я досидела до перерыва, но больше не смогла на это смотреть, ушла на улицу. Это ужасно.
Допускают журналистов. Они лезут прямо к нему. Это похоже на растерзание. Ему очень плохо, очень плохо. Это не его состояние, – сказала Кокорина в эфире телеканала «Россия».
Ранее Кокорина рассказала, почему ее сын улыбался, когда полицейские надели ему наручники.
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Светлана Кокорина, мать задержанного форварда "Зенита" Александра, рассказала о состоянии сына в СИЗО.
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