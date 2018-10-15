Жуть! У Кокорина в СИЗО ввалились скулы и трясутся губы



Светлана Кокорина

12-го октябряи полузащитник «Краснодара»были помещены в изолятор до 8-го декабря в рамках уголовного дела по статье «Хулиганство».сказала Кокорина в эфире телеканала «Россия».Ранее Кокорина рассказала, почему ее сын улыбался, когда полицейские надели ему наручники.