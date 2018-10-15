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Жуть! У Кокорина в СИЗО ввалились скулы и трясутся губы

16.10.2018 01:29 — Разное | UDF  
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Светлана Кокорина
Светлана Кокорина, мать задержанного форварда «Зенита» Александра, рассказала о состоянии сына в СИЗО.

12-го октября Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были помещены в изолятор до 8-го декабря в рамках уголовного дела по статье «Хулиганство».

«Он убит, он убит. Я видела его на оглашении, когда ему назначали эти два месяца.

Он черный. У него ввалились скулы, он убит. У него трясутся губы.

[во время суда] Я досидела до перерыва, но больше не смогла на это смотреть, ушла на улицу. Это ужасно.

Допускают журналистов. Они лезут прямо к нему. Это похоже на растерзание. Ему очень плохо, очень плохо. Это не его состояние, – сказала Кокорина в эфире телеканала «Россия».

Ранее Кокорина рассказала, почему ее сын улыбался, когда полицейские надели ему наручники.

 
 
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Светлана Кокорина, мать задержанного форварда "Зенита" Александра, рассказала о состоянии сына в СИЗО.
 
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