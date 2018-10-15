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С неба рухнула: 52-летняя стюардесса выпала из самолета

16.10.2018 01:22 — Разное | UDF  
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Фото : «Мир 24» / Светлана Родина
Стюардесса авиакомпании Air India выпала из самолета. Несчастный случай произошел в аэропорту крупнейшего города Индии Мумбаи в ходе подготовки самолета к вылету в Дели, передает BBC News.

Харша Лобо закрывала дверь самолета Boeing-777 и упала на взлетно-посадочную полосу. В результате 52-летняя женщина получила открытый перелом правой ноги, а также множественные ушибы. На месте происшествия стюардессе была оказана медицинская помощь, после чего ее отвезли в одну из больниц Мумбаи.

В пресс-службе авиакомпании Air India отметили, что в настоящий момент ведется расследование обстоятельств случившегося, а самолет со 130 пассажирами и шестью членами экипажа отправился в Дели, где благополучно приземлился.

Напомним, на прошлой неделе самолет Air India, совершавший рейс из индийского города Тричи в Дубай, получил повреждения после удара о стену здания аэропорта во время взлета.

А несколько недель назад более 30 пассажиров на борту самолета другой индийской авиакомпании – Jet Airways – были отправлены на лечение, после того как пилоты забыли включить в салоне регулятор давления.

Государственная авиакомпания Air India – флагманский перевозчик Индии и один из крупнейших в мире. Он осуществляет пассажирские и грузовые авиаперевозки внутри страны и за ее пределами.

 
 
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Несчастный случай произошел в аэропорту крупнейшего города Индии Мумбаи.
 
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