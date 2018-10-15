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Страшное предзнаменование для России. Массовое падение птиц с неба

16.10.2018 01:20 — Разное | UDF  
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Фото: Pixabay СС0
В посёлке Карелии птицы начали падать на землю прямо во время полёта.

В социальных сетях на странице местной газеты сообщили, что в посёлке Хвойный Беломорского района произошло страшное и необъяснимое явление. В пятницу, 12 октября птицы начали падать на землю прямо во время полёта.

Начиная с вечера пятницы, люди слышали крики уток и гусей, а поздним вечером птицы стали падать на крыши домов, дорогу, в воду. Это явление, которое вполне подошло бы для фильма ужасов, продолжалось всю ночь. Птицы кружили над посёлком, кричали и падали. Наутро жители посёлка убрали птиц, многие собрали до 15 штук единолично.

Помимо фантастический теорий происходящего есть и вполне реальные, но не менее пугающие. Местные жители боятся, что в посёлке повышенный уровень радиации. Однако некоторые нашли ещё более логичное предположение – птицы могли сбиться с курса из-за тумана.

Подобное уже случалось в 2011 году в американском штате Арканзас. Тогда тысячи черных дроздов упали замертво. Тушками были завалены улицы, дворы, дороги.

 
 
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В посёлке Карелии птицы начали падать на землю прямо во время полёта.
 
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