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Топ-5 самых дешевых седанов, которые можно купить в белорусских салонах
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com
Топ-5 самых дешевых седанов, которые можно купить в белорусских салонах
В рейтинге рассматриваем варианты до $12 000 в эквиваленте.
Renault Logan 1.6
Одновременно эта модель является и самым дешевым автомобилем от белорусского дилера – вне зависимости от типа кузова. В салонах за такой седан в базовой комплектации сейчас просят от 17 800 рублей – это $8 250. В конце августа просили от 17 400 рублей, на тот момент это равнялось $8 450.
Как и при покупке кроссовера этой марки, в разделе «Программы финансирования» предлагается три варианта кредита на приобретение такого автомобиля – помимо покупки за наличные.
Новый Renault Logan 1.6 можно купить в кредит под 1,9% годовых до конца года. С января 2019 года платежи рассчитываются по ставке стандартной программы – это 16,1%. Кредит выдается в белорусских рублях без справок и поручителей на срок до 10 лет. Предусмотрена возможность досрочного погашения кредита без выплаты процентов. Аванс составляет половину от стоимости авто.
Renault Logan 1.6
По программе «Поехали!» стать владельцем нового Renault Logan 1.6 можно за 3 560 рублей – именно столько составляет авансовый платеж. Кредит также выдается в белорусских рублях на 10 лет. Процентная ставка – 16,1%.
Кредитная программа в белорусских рублях предлагает два варианта финансирования: «Минимальный аванс» и «Минимальная ставка». В первом случае авансовый платеж составляет от 20%, ставка – 16,1%, кредит выдается в белорусских рублях. Второй вариант предполагает ставку в 12,9%, не требуется справка о доходах. Авансовый платеж – от 50%. Кредит также выдается на 10 лет.
LADA VESTA Седан
На официальном сайте дилера модель стоит от 19 610 рублей – это $9 090. Еще месяц с небольшим назад автомобиль стоил от 18 830 рублей, правда, в долларах цена была приблизительно такой же – $9 080.
Свои программы кредитования на покупку этого автомобиля предлагают четыре белорусских банка: БНБ-Банк, Банк БелВЭБ, Цептер Банк, Приорбанк.
БНБ-Банк предлагает кредиты от 0,01% в первый год и 50%-ным первоначальным взносом до 14,99% на весь срок кредитования и первоначальным взносом в 10%.
Банк БелВЭБ предлагает специальную программу кредитования «Без первоначального взноса». Процентная ставка 9,99% годовых в BYN в первый год, в дальнейшем от 13,6% до 14,1% годовых. Возможно кредитование до 100% стоимости авто.
LADA VESTA Седан
Цептер Банк предлагает три программы кредитования на покупку авто этой марки. Процентные ставки – от 0,01% в первые полгода и 13,99% в дальнейшем до 10% в первый год и 13,9% в дальнейшем.
Наконец, Приорбанк предлагает программу кредитования «10% годовых» на покупку LADA. Процентная ставка 10% годовых в первый год, в дальнейшем 14% (СР + 4 п.п.). Первоначальный взнос – 20% от стоимости авто. Кредит выдается в белорусских рублях. Срок – до 7 лет с возможностью досрочного погашения.
Nissan Almera
Модель у официального дилера сейчас стоит от 19 900 рублей – $9 220. Цена указана как акционная, «старая» цена – 21 900. При этом в конце августа этот же автомобиль стоил от 18 800 рублей. Правда, в долларах цена осталась примерно той же.
Автомобиль можно купить в кредит, рассрочку и лизинг.
Nissan Almera
При покупке в кредит действует следующая программа: процентная ставка – от 9,9%, аванс – 50%, срок кредита – 36 месяцев.
При покупке в рассрочку первоначальный взнос составляет 50% от стоимости авто, срок погашения кредита – 1,5 года.
При покупке в лизинг покупатель вносит небольшой первоначальный платеж – и сразу может пользоваться автомобилем. Далее покупатель постепенно выплачивает оставшуюся сумму по договору лизинга.
Volkswagen Polo
Модель в комплектации Trendline в белорусских салонах предлагается за 21 810 рублей – $10 110. В августе эта модель стоила примерно столько же – 21 812 рублей, тогда это составляло $10 595.
Автомобиль можно приобрести в кредит, рассрочку и лизинг.
Volkswagen Polo
Для участия в программе дополнительного финансирования от Volkswagen кретополучатель должен соответствовать следующим условиям: возраст от 25 до 57 лет для мужчин и женщин; гражданство РБ либо вид на жительство; совокупный семейный доход (супругов) – больше или равен ежемесячному платежу.
Škoda RAPID
На сайте дилера новый автомобиль стоит 24 972 рубля – это $11 570. В конце августа эта модель стоила от 23 212 – тогда это равнялось $11 275.
Помимо наличных автомобиль можно купить в кредит и лизинг.
Škoda RAPID
Кредит выдается на срок от 1 до 10 лет. Свои программы кредитования предлагают БНБ-Банк, Цептер-Банк, Белгазпромбанк, БТА Банк.
Процентная ставка – от 0 до 16,10% годовых. Аванс – от 10 до 70% от стоимости авто.
При покупке в лизинг срок договора – от 1 до 6 лет, аванс – от 10 до 50%, ставка удорожания – от 4 до 12,5%.
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Седаны пользуются большой популярностью среди покупателей: они вместительные, презентабельные, довольно комфортные.
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