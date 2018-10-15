ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Топ-5 самых дешевых седанов, которые можно купить в белорусских салонах

16.10.2018 01:17 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com
Седаны пользуются большой популярностью среди покупателей: они вместительные, презентабельные, довольно комфортные. Myfin.by в продолжение темы самых бюджетных новых автомобилей от белорусских дилеров решил посмотреть, сколько стоят самые дешевые седаны.
Топ-5 самых дешевых седанов, которые можно купить в белорусских салонах

В рейтинге рассматриваем варианты до $12 000 в эквиваленте.


Renault Logan 1.6

Одновременно эта модель является и самым дешевым автомобилем от белорусского дилера – вне зависимости от типа кузова. В салонах за такой седан в базовой комплектации сейчас просят от 17 800 рублей – это $8 250. В конце августа просили от 17 400 рублей, на тот момент это равнялось $8 450.

Как и при покупке кроссовера этой марки, в разделе «Программы финансирования» предлагается три варианта кредита на приобретение такого автомобиля – помимо покупки за наличные.

Новый Renault Logan 1.6 можно купить в кредит под 1,9% годовых до конца года. С января 2019 года платежи рассчитываются по ставке стандартной программы – это 16,1%. Кредит выдается в белорусских рублях без справок и поручителей на срок до 10 лет. Предусмотрена возможность досрочного погашения кредита без выплаты процентов. Аванс составляет половину от стоимости авто.

Топ-5 самых дешевых седанов, которые можно купить в белорусских салонах

Renault Logan 1.6

По программе «Поехали!» стать владельцем нового Renault Logan 1.6 можно за 3 560 рублей – именно столько составляет авансовый платеж. Кредит также выдается в белорусских рублях на 10 лет. Процентная ставка – 16,1%.

Кредитная программа в белорусских рублях предлагает два варианта финансирования: «Минимальный аванс» и «Минимальная ставка». В первом случае авансовый платеж составляет от 20%, ставка – 16,1%, кредит выдается в белорусских рублях. Второй вариант предполагает ставку в 12,9%, не требуется справка о доходах. Авансовый платеж – от 50%. Кредит также выдается на 10 лет.


LADA VESTA Седан

На официальном сайте дилера модель стоит от 19 610 рублей – это $9 090. Еще месяц с небольшим назад автомобиль стоил от 18 830 рублей, правда, в долларах цена была приблизительно такой же – $9 080.

Свои программы кредитования на покупку этого автомобиля предлагают четыре белорусских банка: БНБ-Банк, Банк БелВЭБ, Цептер Банк, Приорбанк.

БНБ-Банк предлагает кредиты от 0,01% в первый год и 50%-ным первоначальным взносом до 14,99% на весь срок кредитования и первоначальным взносом в 10%.

Банк БелВЭБ предлагает специальную программу кредитования «Без первоначального взноса». Процентная ставка 9,99% годовых в BYN в первый год, в дальнейшем от 13,6% до 14,1% годовых. Возможно кредитование до 100% стоимости авто.

Топ-5 самых дешевых седанов, которые можно купить в белорусских салонах

LADA VESTA Седан

Цептер Банк предлагает три программы кредитования на покупку авто этой марки. Процентные ставки – от 0,01% в первые полгода и 13,99% в дальнейшем до 10% в первый год и 13,9% в дальнейшем.

Наконец, Приорбанк предлагает программу кредитования «10% годовых» на покупку LADA. Процентная ставка 10% годовых в первый год, в дальнейшем 14% (СР + 4 п.п.). Первоначальный взнос – 20% от стоимости авто. Кредит выдается в белорусских рублях. Срок – до 7 лет с возможностью досрочного погашения.


Nissan Almera

Модель у официального дилера сейчас стоит от 19 900 рублей – $9 220. Цена указана как акционная, «старая» цена – 21 900. При этом в конце августа этот же автомобиль стоил от 18 800 рублей. Правда, в долларах цена осталась примерно той же.

Автомобиль можно купить в кредит, рассрочку и лизинг.

Топ-5 самых дешевых седанов, которые можно купить в белорусских салонах

Nissan Almera

При покупке в кредит действует следующая программа: процентная ставка – от 9,9%, аванс – 50%, срок кредита – 36 месяцев.

При покупке в рассрочку первоначальный взнос составляет 50% от стоимости авто, срок погашения кредита – 1,5 года.

При покупке в лизинг покупатель вносит небольшой первоначальный платеж – и сразу может пользоваться автомобилем. Далее покупатель постепенно выплачивает оставшуюся сумму по договору лизинга.


Volkswagen Polo

Модель в комплектации Trendline в белорусских салонах предлагается за 21 810 рублей – $10 110. В августе эта модель стоила примерно столько же – 21 812 рублей, тогда это составляло $10 595.

Автомобиль можно приобрести в кредит, рассрочку и лизинг.

Топ-5 самых дешевых седанов, которые можно купить в белорусских салонах

Volkswagen Polo

Для участия в программе дополнительного финансирования от Volkswagen кретополучатель должен соответствовать следующим условиям: возраст от 25 до 57 лет для мужчин и женщин; гражданство РБ либо вид на жительство; совокупный семейный доход (супругов) – больше или равен ежемесячному платежу.


Škoda RAPID

На сайте дилера новый автомобиль стоит 24 972 рубля – это $11 570. В конце августа эта модель стоила от 23 212 – тогда это равнялось $11 275.

Помимо наличных автомобиль можно купить в кредит и лизинг.

Топ-5 самых дешевых седанов, которые можно купить в белорусских салонах

Škoda RAPID

Кредит выдается на срок от 1 до 10 лет. Свои программы кредитования предлагают БНБ-Банк, Цептер-Банк, Белгазпромбанк, БТА Банк.

Процентная ставка – от 0 до 16,10% годовых. Аванс – от 10 до 70% от стоимости авто.

При покупке в лизинг срок договора – от 1 до 6 лет, аванс – от 10 до 50%, ставка удорожания – от 4 до 12,5%.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Седаны пользуются большой популярностью среди покупателей: они вместительные, презентабельные, довольно комфортные.
 
Новости дня
Новости разные
 
На Земле начинается образование нового континента?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полымя

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика