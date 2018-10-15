Топ-5 самых дешевых седанов, которые можно купить в белорусских салонах

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Renault Logan 1.6

Renault Logan 1.6

LADA VESTA Седан

LADA VESTA Седан

Nissan Almera

Nissan Almera

Volkswagen Polo

Volkswagen Polo

Škoda RAPID

Škoda RAPID

Топ-5 самых дешевых седанов, которые можно купить в белорусских салонахВ рейтинге рассматриваем варианты до $12 000 в эквиваленте.Одновременно эта модель является и самым дешевым автомобилем от белорусского дилера – вне зависимости от типа кузова. В салонах за такой седан в базовой комплектации сейчас просят от 17 800 рублей – это $8 250. В конце августа просили от 17 400 рублей, на тот момент это равнялось $8 450.Как и при покупке кроссовера этой марки, в разделе «Программы финансирования» предлагается три варианта кредита на приобретение такого автомобиля – помимо покупки за наличные.Новый Renault Logan 1.6 можно купить в кредит под 1,9% годовых до конца года. С января 2019 года платежи рассчитываются по ставке стандартной программы – это 16,1%. Кредит выдается в белорусских рублях без справок и поручителей на срок до 10 лет. Предусмотрена возможность досрочного погашения кредита без выплаты процентов. Аванс составляет половину от стоимости авто.По программе «Поехали!» стать владельцем нового Renault Logan 1.6 можно за 3 560 рублей – именно столько составляет авансовый платеж. Кредит также выдается в белорусских рублях на 10 лет. Процентная ставка – 16,1%.Кредитная программа в белорусских рублях предлагает два варианта финансирования: «Минимальный аванс» и «Минимальная ставка». В первом случае авансовый платеж составляет от 20%, ставка – 16,1%, кредит выдается в белорусских рублях. Второй вариант предполагает ставку в 12,9%, не требуется справка о доходах. Авансовый платеж – от 50%. Кредит также выдается на 10 лет.На официальном сайте дилера модель стоит от 19 610 рублей – это $9 090. Еще месяц с небольшим назад автомобиль стоил от 18 830 рублей, правда, в долларах цена была приблизительно такой же – $9 080.Свои программы кредитования на покупку этого автомобиля предлагают четыре белорусских банка: БНБ-Банк, Банк БелВЭБ, Цептер Банк, Приорбанк.БНБ-Банк предлагает кредиты от 0,01% в первый год и 50%-ным первоначальным взносом до 14,99% на весь срок кредитования и первоначальным взносом в 10%.Банк БелВЭБ предлагает специальную программу кредитования «Без первоначального взноса». Процентная ставка 9,99% годовых в BYN в первый год, в дальнейшем от 13,6% до 14,1% годовых. Возможно кредитование до 100% стоимости авто.Цептер Банк предлагает три программы кредитования на покупку авто этой марки. Процентные ставки – от 0,01% в первые полгода и 13,99% в дальнейшем до 10% в первый год и 13,9% в дальнейшем.Наконец, Приорбанк предлагает программу кредитования «10% годовых» на покупку LADA. Процентная ставка 10% годовых в первый год, в дальнейшем 14% (СР + 4 п.п.). Первоначальный взнос – 20% от стоимости авто. Кредит выдается в белорусских рублях. Срок – до 7 лет с возможностью досрочного погашения.Модель у официального дилера сейчас стоит от 19 900 рублей – $9 220. Цена указана как акционная, «старая» цена – 21 900. При этом в конце августа этот же автомобиль стоил от 18 800 рублей. Правда, в долларах цена осталась примерно той же.Автомобиль можно купить в кредит, рассрочку и лизинг.При покупке в кредит действует следующая программа: процентная ставка – от 9,9%, аванс – 50%, срок кредита – 36 месяцев.При покупке в рассрочку первоначальный взнос составляет 50% от стоимости авто, срок погашения кредита – 1,5 года.При покупке в лизинг покупатель вносит небольшой первоначальный платеж – и сразу может пользоваться автомобилем. Далее покупатель постепенно выплачивает оставшуюся сумму по договору лизинга.Модель в комплектации Trendline в белорусских салонах предлагается за 21 810 рублей – $10 110. В августе эта модель стоила примерно столько же – 21 812 рублей, тогда это составляло $10 595.Автомобиль можно приобрести в кредит, рассрочку и лизинг.Для участия в программе дополнительного финансирования от Volkswagen кретополучатель должен соответствовать следующим условиям: возраст от 25 до 57 лет для мужчин и женщин; гражданство РБ либо вид на жительство; совокупный семейный доход (супругов) – больше или равен ежемесячному платежу.На сайте дилера новый автомобиль стоит 24 972 рубля – это $11 570. В конце августа эта модель стоила от 23 212 – тогда это равнялось $11 275.Помимо наличных автомобиль можно купить в кредит и лизинг.Кредит выдается на срок от 1 до 10 лет. Свои программы кредитования предлагают БНБ-Банк, Цептер-Банк, Белгазпромбанк, БТА Банк.Процентная ставка – от 0 до 16,10% годовых. Аванс – от 10 до 70% от стоимости авто.При покупке в лизинг срок договора – от 1 до 6 лет, аванс – от 10 до 50%, ставка удорожания – от 4 до 12,5%.