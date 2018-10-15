|
На Земле начинается образование нового континента?
Иллюстративное фото
Местный информационный источник Daily Outlet говорит, что трещина в некоторых местах достигает в глубину около 15 метров, а в ширину — 20 метров. Ее длина — несколько километров. Она появилась в Восточно-африканской рифтовой долине, которая идет от Африканского рога до самого Мозамбика. И в этой долине есть множество слабых мест.
Они вызваны движением земной коры, и в таких местах возникают трещины и разрывы. Согласно местной статье, обычно подобные трещины заполнены вулканической пылью с горы Лонгонот, расположенной поблизости, но недавний ливень размыл весь слой, и теперь трещина открылась.
National Geographic
Но далеко не все убеждены в столь радикальной теории. Forbes
Какова бы ни была причина, это явление уже причинило немало забот местным жителям. Из-за нее уже обрушилась часть шоссе, а семьи, живущие поблизости от трещины, начинают эвакуироваться, опасаясь за свою безопасность.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Огромная трещина в земле неожиданно появилась в юго-западной Кении.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)