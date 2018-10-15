ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: В Беларуси сделают все, чтобы сохранить единство внутри народа и церкви

16.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране делают все для того, чтобы сохранить единство внутри народа и церкви. Его речь прозвучала в понедельник, 15 октября, на встрече с членами Священного синода Русской православной церкви и Синода Белорусской православной церкви, сообщается на сайте главы государства.

Лукашенко: В Беларуси сделают все, чтобы сохранить единство внутри народа и церкви
Фото: сайт президента республики Беларусь

«Должен вас заверить, как бы ни складывалась ситуация, мы будем делать все, чтобы в мирной и спокойной Беларуси не было никогда антагонистических столкновений не только религий, но и между нами, православными. Будем делать все для того, чтобы укреплялись и наше государство, и наш народ в православной вере. Раскол – это не про нас. И мы сделаем все для того, чтобы сохранить наше единство», – подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что служителям церкви бывает непросто, потому как действия светской власти разных стран порой порождают проблемные моменты.

«Давайте будем вместе. Давайте будем на все эти вызовы реагировать активно, но с пониманием», – сказал он.

Лукашенко выразил уверенность, что возникающие на пути трудности и невзгоды удастся преодолеть.

Лукашенко: В Беларуси сделают все, чтобы сохранить единство внутри народа и церкви
Фото: сайт президента республики Беларусь

«Мы знаем главное – наша сила в единстве. Сегодня многим хотелось бы нас разделить по частям. Мы знаем, что происходит с разделенными народами. Поэтому во имя нашего светлого будущего, единства нам надо быть не только крепкими, но и мудрыми. Церковь всегда славилась своей мудростью. Уверен, что, основываясь на этой мудрости, мы преодолеем все невзгоды», – заявил Лукашенко.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он выразил уверенность, что возникающие на пути трудности и невзгоды удастся преодолеть.
 
Новости дня
Новости разные
 
Может ли наниматель уволить работника, если заканчивается контракт, а он на больничном? Комментарий специалиста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.10.2018
Полымя

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика