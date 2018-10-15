Лукашенко: В Беларуси сделают все, чтобы сохранить единство внутри народа и церкви

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране делают все для того, чтобы сохранить единство внутри народа и церкви. Его речь прозвучала в понедельник, 15 октября, на встрече с членами Священного синода Русской православной церкви и Синода Белорусской православной церкви, сообщается на сайте главы государства .



Фото: сайт президента республики Беларусь

«Должен вас заверить, как бы ни складывалась ситуация, мы будем делать все, чтобы в мирной и спокойной Беларуси не было никогда антагонистических столкновений не только религий, но и между нами, православными. Будем делать все для того, чтобы укреплялись и наше государство, и наш народ в православной вере. Раскол – это не про нас. И мы сделаем все для того, чтобы сохранить наше единство», – подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что служителям церкви бывает непросто, потому как действия светской власти разных стран порой порождают проблемные моменты.

«Давайте будем вместе. Давайте будем на все эти вызовы реагировать активно, но с пониманием», – сказал он.

Лукашенко выразил уверенность, что возникающие на пути трудности и невзгоды удастся преодолеть.



Фото: сайт президента республики Беларусь

«Мы знаем главное – наша сила в единстве. Сегодня многим хотелось бы нас разделить по частям. Мы знаем, что происходит с разделенными народами. Поэтому во имя нашего светлого будущего, единства нам надо быть не только крепкими, но и мудрыми. Церковь всегда славилась своей мудростью. Уверен, что, основываясь на этой мудрости, мы преодолеем все невзгоды», – заявил Лукашенко.