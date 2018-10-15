Пенсионерам обещают рекордную прибавку. Где сейчас в Беларуси получают самые большие пенсии

Белорусам обещают в этом году рекордное годовое повышение пенсий. Правительство готовит предложение о росте выплат на 5%. Напомним, ранее трудовые пенсии в Беларуси повышали с 1 августа и 1 мая . FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каком регионе Беларуси сейчас получают самые большие пенсии.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Средний размер назначенных пенсий в целом по стране в августе составил 363,9 рубля. Это в 2,2 раза превышает бюджет прожиточного минимума для пенсионеров, который составляет почти 163 рубля. Реальная пенсия, которая рассчитывается с поправкой на инфляцию, в августе выросла на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сейчас пенсии недотягивают до 37% от средней зарплаты по стране, хотя власти планируют поднять этот показатель в этом году до 40%. К примеру, в Гродненской области уже достигли этого показателя, в августе он составлял 41,6%. А в Минске пока заметно отстают (28,8%).

По размеру средней назначенной августовской пенсии лидируют минчане — 387 рублей, а отстают — жители Гродненской области (356,9 рубля). Минчане также лидируют по размеру средних пенсий по возрасту (393 рубля) и по соцпенсий (234,2 рубля).

Как средние пенсии отличались в августе по регионам, в рублях регион средняя назначенная средняя по возрасту по

инвалидности по случаю потери кормильца соцпенсия Минск 387 393 345,7 250,6 234,2 Минская 361 374,8 325,2 244,4 191 Брестская 373,4 359,5 312,4 239,6 191,3 Витебская 359,4 371,6 313,9 233,4 188,5 Гомельская 367,1 375,2 366,4 300 188,5 Гродненская 356,9 368,6 327,4 237,8 193,2 Могилевская 359,6 372,5 321,6 237,3 189 по стране 363,9 374,8 332,1 251,8 198,2

Гомельская область лидирует по размеру средней пенсии по инвалидности (366,4 рубля) и по среднему размеру пенсии по случаю потери кормильца (300 рублей).

В августе в Беларуси проживало 2 миллиона 550,5 тысячи пенсионеров. К примеру, в в Минской области — 388,7 тысячи, а в столице — 479,5 тысячи.