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Пенсионерам обещают рекордную прибавку. Где сейчас в Беларуси получают самые большие пенсии
Белорусам
Средний размер назначенных пенсий в целом по стране в августе составил 363,9 рубля. Это в 2,2 раза превышает бюджет прожиточного минимума для пенсионеров, который составляет почти 163 рубля. Реальная пенсия, которая рассчитывается с поправкой на инфляцию, в августе выросла на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Сейчас пенсии недотягивают до 37% от средней зарплаты по стране, хотя власти
По размеру средней назначенной августовской пенсии лидируют минчане — 387 рублей, а отстают — жители Гродненской области (356,9 рубля). Минчане также лидируют по размеру средних пенсий по возрасту (393 рубля) и по соцпенсий (234,2 рубля).
Гомельская область лидирует по размеру средней пенсии по инвалидности (366,4 рубля) и по среднему размеру пенсии по случаю потери кормильца (300 рублей).
В августе в Беларуси проживало 2 миллиона 550,5 тысячи пенсионеров. К примеру, в в Минской области — 388,7 тысячи, а в столице — 479,5 тысячи.
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