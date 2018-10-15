Финансовая милиция раскрыла серую схему торговли дорогостоящей бытовой техникой

Управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Минской области и г. Минску пресечена торговля бытовой техникой через интернет без уплаты налогов. В ходе проведения оперативных мероприятий задержано несколько человек, которые ввозили и реализовывали на территории страны широкодиагональные телевизоры последних моделей, звуковые панели и другую дорогостоящую технику с нарушением действующего законодательства.

Столичная фирма по продаже бытовой техники через интернет попала в поле зрения оперативников финансовой милиции еще в 2017 году. Как выяснилось, только часть своих товаров коммерческая структура реализовывала с уплатой всех налогов. Остальные товары приобретали и продавали за наличный расчет, эти сделки не отражались в бухгалтерской документации, что позволяло организаторам серой схемы не платить налоги после реализации неучтенной бытовой техники.

Всего в бюджет не поступило более 570 тыс. рублей. В отношении руководителя коммерческой структуры возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Следует отметить, что в незаконный бизнес были вовлечены жители белорусско-польского приграничья: «под заказ» столичной фирмы они ввозили на территорию страны пользующуюся спросом бытовую технику. Хранилась она в Минске в арендованном гараже и частном доме руководителя коммерческой структуры.

В ходе проверочных мероприятий обнаружено около 70 единиц бытовой техники без документов, подтверждающих их приобретение. Стоимость изъятых товаров составляет не менее 120 тыс. долларов.