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Финансовая милиция раскрыла серую схему торговли дорогостоящей бытовой техникой

16.10.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Минской области и г. Минску пресечена торговля бытовой техникой через интернет без уплаты налогов. В ходе проведения оперативных мероприятий задержано несколько человек, которые ввозили и реализовывали на территории страны широкодиагональные телевизоры последних моделей, звуковые панели и другую дорогостоящую технику с нарушением действующего законодательства. 
 
 
Столичная фирма по продаже бытовой техники через интернет попала в поле зрения оперативников финансовой милиции еще в 2017 году. Как выяснилось, только часть своих товаров коммерческая структура реализовывала с уплатой всех налогов. Остальные товары приобретали и продавали за наличный расчет, эти сделки не отражались в бухгалтерской документации, что позволяло организаторам серой схемы не платить налоги после реализации неучтенной бытовой техники. 
 
 
Всего в бюджет не поступило более 570 тыс. рублей. В отношении руководителя коммерческой структуры возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). 
 
 
Следует отметить, что в незаконный бизнес были вовлечены жители белорусско-польского приграничья: «под заказ» столичной фирмы они ввозили на территорию страны пользующуюся спросом бытовую технику. Хранилась она в Минске в арендованном гараже и частном доме руководителя коммерческой структуры. 
 
 
В ходе проверочных мероприятий обнаружено около 70 единиц бытовой техники без документов, подтверждающих их приобретение. Стоимость изъятых товаров составляет не менее 120 тыс. долларов.  
 
 
Теги: Минск
 
 
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Управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Минской области и г. Минску пресечена торговля бытовой техникой через...
 
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